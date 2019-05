Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, in debutul sedintei de Guvern, ca a incercat sa construiasca cu presedintele Romaniei o relatie institutionala ”normala”, in beneficiul cetatenilor, dar ”interesul personal, interesul electoral” al presedintelui este cel care conteaza. ”Ii solicit domnului presedinte Iohannis ca in cadrul summitului de la Sibiu sa ceara aderarea noastra la spatiul Schengen si incetarea Mecanismului de Cooperare si Verificare”, a spus Dancila, apreciind ca orice reuniune trebuie sa aiba un rezultat concret pentru...