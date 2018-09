Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 25 septembrie 2018, prim ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut o intrevedere cu Udo Bullmann, Presedintele Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor. Intrevederea se inscrie in seria de contacte pe care seful Executivului le are, in aceste zile, la Bruxelles, cu liderii…

- Europarlamentarul Gabriela Zoana sustine ca se fac scenarii absurde din lipsa de subiecte politice, facand referire la excluderea PSD din Alianța Progresista a Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European.”Indiferent cat s-ar stradui unii analiști sau politicieni sa creeze subiecte…