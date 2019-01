Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat marti, in cadrul vizitei pe care a efectuat-o la Strasbourg, prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, in cadrul reuniunii Grupului Aliantei Progresiste a Socialistilor si Democratilor din Parlamentul European, informeaza guvernul. Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, în cadrul sesiunii plenare a Parlamentului European de la Strasbourg, ca „românii resimt inechitate când vad ca țara lor e ținuta în afara spațiului Schengen”. „Anumite decizii care se iau la nivel…

- Premierul Viorica Dancila prezinta astazi in plenul Parlamentului European, la Strasbourg, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. După prezentarea din plenul PE, care va avea loc la ora locală 15.00, Viorica Dăncilă şi preşedintele Parlamentului…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat miercuri ca va prezenta saptamana viitoare in plenul Parlamentului European prioritatile Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, potrivit Agerpres. "La inceputul saptamanii viitoare, mai precis luni si marti, voi avea mai multe intrevederi oficiale…

- Premierul Viorica Dancila, discurs in parlament Deputatii si senatorii vor asista în plen, la prezentarea programului viitoarei presedintii a României la Consiliul Uniunii Europene, care va începe de la 1 ianuarie. Cele sase luni de mandat se vor desfasura sub mottoul "coeziunea,…

- "Raport extrem de negativ al Comisiei, rezolutie severa a eurodeputatilor: Bucurestiul, care va prelua in ianuarie presedintia prin rotatie a Consiliului UE, se afla sub focul criticilor europene pentru reforme acuzate ca aduc atingere independentei justitiei", comenteaza AFP, potrivit Agerpres.…

- "Parlamentul European are dreptul sa dezbata problemele si daca e nevoie sa vina cu o rezolutie pe care sa o voteze. Este dreptul acestei institutii. Pe de alta parte, (...) prezenta mea astazi in sesiunea plenara nu a avut legatura cu statul de drept din Romania. In ciuda acestui lucru, am facut…