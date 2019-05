Viorica Dancila: ”Am avut o discuție cu Liviu Dragnea in seara dinaintea deciziei justiției și mi-a spus, așa cum a declarat și public, sa nu-mi dau demisia, pentru ca in spatele meu sunt mii de oameni care așteapta sa punem in practica proiectele din programul de guvernare, sunt mii de primari care așteapta ca sa iși indeplineasca promisiunile pentru comunitațile unde au fost aleși. Aceasta a fost ultima discuție pe care am avut-o cu Liviu Dragnea.” Reporter: Se aștepta la o decizie atat de drastica? Viorica Dancila: ”Nu am de unde sa știu daca se aștepta sau nu, domnul Dragnea, iar eu nu vreau…