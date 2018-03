Stiri pe aceeasi tema

- Marius Pirvu a fost numit in functia de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata miercuri in Monitorul Oficial. Tot miercuri, premierul a decis eliberarea lui Marcel Bogdan Pandelica din functia…

- Functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) este preluata de fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa, iar Mirela Calugareanu este eliberata, potrivit Mediafax. La ministerul Economiei sunt eliberati din functii secretarii de stat Petre Iulian Nicolescu, Stana…

- Premierul Viorica Dancila a decis numirea a trei noi secretari de stat la Ministerul Economiei - Ilie Calin Bodea, Bogdan Constantin Andronic si Constantin Ivan. Deciziile de numire au fost publicate miercuri in Monitorul Oficial. Cei trei ii inlocuiesc pe Petre Iulian Nicolescu, Stana Simona Teighiu-Jurj…

- Oana Gianina Bulai a fost numita in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. In anul 2017, Oana Gianina Bulai a detinut functia…

- Palatul Victoria va fi iluminat in purpuriu, luni seara, incepand cu ora 20,00, pentru a marca si in acest an Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, potrivit unui comunicat al Guvernului. Sursa citata precizeaza ca Executivul raspunde astfel demersului Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, luni, rejudecarea dosarului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci…

- Alexandru - Vasile Oprean a fost eliberat din functia de secretar de stat la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Claudia Stanescu,…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, in deschiderea sedintei de Guvern, ca ii va transmite presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, o scrisoare prin care ii va solicita informatii cu privire la solicitarile de informatii adresate Ministerului Justitiei referitoare la dosare…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca sambata a fost reluata, incepand cu ora 13,15, circulatia cu bacul pe Dunare intre judetele Tulcea si Galati. Circulatia fusese oprita vineri din cauza desprinderii de la mal a pasarelei de imbarcare a autovehiculelor din localitatea…

- Premierul Viorica Dancila solicita "desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului", potrivit unui comunicat al Guvernului remis AGERPRES. Sursa citata mentioneaza ca demersul prim-ministrului survine ca urmare "a interesul public privind clarificarea…

- Inspectorul judiciar Elena Radescu, coordonatorul echipei care a efectuat verificarile la Directia Nationala Anticoruptie, este cercetata disciplinar de Inspectia Judiciara, dupa ce ar fi adoptat o conduita contrara demnitatii si prestigiului functiei si ar fi incalcat procedura regulamentara discutand…

- Presedintele Klaus Iohannis a cerut miercuri Parlamentului reexaminarea Legii pentru modificarea si completarea Legii 3/2000 privind organizarea si desfasurarea referendumului. ''In opinia noastra, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea si…

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis miercuri sanctionarea disciplinara, prin suspendarea pe o perioada de 6 luni, a judecatoarei Mariana Moncea de la Tribunalul Bucuresti, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Conform surselor citate,…

- Premierul, despre nemultumirile grefierilor si politistilor: O sa am o discutie cu ministrii Toader si Dan Premierul Viorica Dancila a anuntat, luni, ca va avea discutii cu ministrii Tudorel Toader si Carmen Dan, referitor la nemultumirile grefierilor si ale politistilor nemultumiti de faptul…

- Premierul Viorica Dancila i-a numit in functii de secretari de stat pe fiul lui Dumitru Buzatu (seful PSD Vaslui) si pe fiul lui Ioan Munteanu (seful PSD Neamt), potrivit unor decizii publicate pe 7 martie in Monitorul Oficial.

- Secretari de stat, schimbati pe banda rulanta Sefa Guvernului, Viorica Dancila a semnat miercuri pentru eliberarea din functie a mai multor secretari de stat si inlocuirea lor. Tudor Buzatu a fost numit în functia de secretar de stat în cadrul aparatului propriu de lucru al viceprim-ministrului…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca se roaga ca dosarul "Hexi Pharma" sa nu ajunga destul de curand la aceasta instanta, pentru ca nu are unde sa-l depoziteze. (continua) AGERPRES/(AS…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca o prima evaluare a activitatii ministrilor din Guvernul Dancila va avea loc dupa congresul din 10 martie, in cadrul coalitiei de guvernare. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea…

- Presedintele executiv al Partidului Social Democrat si secretarul general vor fi alesi prin vot la Congresul PSD din 10 martie, a anuntat luni presedintele formatiunii, Liviu Dragnea, la finalul sedintei Comitetului Executiv National. AGERPRES/(AS - autor: Daniel Florea, editor: Andreea Rotaru, editor…

- Directia Nationala Anticoruptie isi va prezenta miercuri, de la ora 11,00, la Sala de Marmura a Cercului Militar National din Bucuresti, raportul de activitate pe anul 2017. Potrivit unui comunicat de presa al DNA, accesul jurnalistilor in sala de conferinta va fi permis incepand cu ora…

- Premierul Viorica Dancila a fost primita, vineri, la Palatul Elisabeta, de Custodele Coroanei romane, Margareta, si Principele Radu al Romaniei, pentru a participa la un pranz de lucru. Premierul a fost intampinat de reprezentantii Casei Regale la intrarea in Palatul Elisabeta si le-a…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) a anuntat, ieri, ca va picheta Ministerul Muncii maine, intre orele 13.00 – 15.00 si joi, intre orele 10.00 – 14.00, sindicalistii fiind nemultumiti de veniturile din Educatie. Decizia de pichetare a fost luata dupa ce Federatia Sindicatelor Libere…

- Fostul deputat Vlad Cosma a fost citat pentru marti, la ora 11,00, la Parchetul General, pentru a fi audiat in legatura cu plangerea pe care a depus-o impotriva a patru procurori de la DNA Ploiesti, printre care Lucian Onea si Mircea Negulescu, pe care ii acuza de compromiterea intereselor Justitiei,…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata vineri in Monitorul Oficial. In 2014, Iuliana Mihaela Zobuian a detinut functia de director de cabinet al ministrului…

- Procurorul Mihaiela Moraru Iorga, din cadrul DNA, a fost trimisa in judecata pentru favorizarea faptuitorului si fals intelectual in forma continuata (patru acte materiale), se arata intr-un comunicat al Directiei Nationale Anticoruptie. (continua) AGERPRES/(AS - editor: Georgiana Tanasescu, editor…

- Prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip, a avut joi o discutie telefonica cu premierul Romaniei, Viorica Dancila, cu care a abordat subiectul parteneriatului strategic dintre cele doua state si domeniile prioritare de colaborare, informeaza Directia comunicare si protocol a guvernului Republicii…

- Programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei institutii de invatamant superior vor fi scutiti de impozitul pe salariu din 1 februarie 2018, a anuntat Ministerul Comunicatiilor. In acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Finantelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca în România exista "o problema majora" cu Legile Justitiei si cu Codurile penale, iar solutia este în tara si nu afara. "Avem o problema majora cu Legile Justitiei si cu codurile în România si aceasta trebuie…

- Darius-Bogdan Valcov a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti in Monitorul Oficial. Tot marti, Ioan Stefan Groza a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Educatiei Nationale.…

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, marti, excluderea din magistratura a lui Mircea Negulescu, au precizat, pentru AGERPRES, surse din CSM. Decizia nu este definitiva. AGERPRES/(AS - autor: Mihai Stoica, editor: Georgiana…

- Paul Stanescu, propus vicepremier si ministru pentru Dezvoltare Regionala si Administratie Publica, a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor reunite de specialitate ale Parlamentului. Paul Stanescu a primit 35 de voturi "pentru" si 8 "impotriva". AGERPRES/(AS - autor: Daniel…

- Senatorul Ecaterina Andronescu a declarat, vineri, ca important este ca viitorul Guvern sa performeze si nu discutia despre revenirea sa in Executiv ca ministru al Educatiei. "Cred ca cel mai important este ca acest Guvern sa performeze. Este o dorinta pe care o exprim public ori de cate…

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, a declarat vineri ca nu va mai ramâne în viitorul Guvern. "Am si anuntat ca nu mai ramân. Nu mi-am dat demisia, dar am anuntat ca nu doresc sa mai continui", a spus Petrea, înaintea sedintei Comitetului…

- O noua categorie de angajati este scutita de impozit de la 1 februarie. Este vorba despre programatorii cu studii medii care urmeaza cursurile unei instituții de invațamant superior. Masura este prevazuta in programul de guvernare. Ordinul comun al Ministerului Comunicațiilor și Societații Informaționale,…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor. Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Marius-Iulian Carabulea a fost…

- 'Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care sustine astfel industria IT. Masura este menita sa contribuie la cresterea ponderii sectorului IT&C in PIB la 10% pana in 2020', spun reprezentantii MCSI. De asemenea,…

- Aseara a fost publicata, in Monitorul Oficial al Romaniei partea I numarul 31 12 ianuarie 2017, decizia primului ministru Mihai Tudose privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar prin detasare, de catre Vali Mirela Mihalascu, a functiei publice vacante de secretar general adjunct la MinisterulTurismului.Totodata,…

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri. Actiunea a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara…

- Marin Anton, la data faptelor secretar de stat si vicepresedinte al Consiliului Tehnico - Economic din Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru luare de mita, a anuntat luni DNA. (continuare) AGERPRES/(AS…

- Ministerul Transporturilor a obtinut avizele favorabile de la Ministerul de Finante si Ministerul Muncii si Justitiei Sociale pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 21 2015 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor.Hotararea care urmeaza sa intre pe ordinea…