- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, afirma ca isi va informa omologii din statele UE despre abuzurile comise de fosta sefa a DNA. Toader a explicat ca in ciuda faptului ca a avut loc consiliul JAI la București nu a discutat cu omologii din UE despre Laura Codruța Kovesi.”Nu a fost acest…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca a discutat cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cu privire la ordonantele referitoare la recursul compensatoriu si completurile de cinci judecatori, aratand ca urmeaza sa aiba o noua intalnire cu acesta saptamana viitoare.

- Premierul Viorica Dancila a transmis, vineri, in sedinta de Guvern, un mesaj in favoarea Ordonantei de Urgenta a ministrului Tudorel Toader, pentru repunerea in termen a celor condamnati de complete nelegal constituite. Premierul a prezentat concluziile vizitei de lucru de la Bruxelles, unde a fost,…

- Frans Timmermans, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, i-a trimis joi, 24 ianuarie, o scrisoare premierului Viorica Dancila, pe tema posibilei ordonante de urgenta care sa introduca recursul in anulare pentru cei condamnati de completurile de cinci judecatori de la Inalta Curte in perioada 2014-2018,…

- Premierul Viorica Dancila a venit, miercuri, la sedinta de Guvern de la Palatul Victoria, insotita de un aghiotant al Serviciului de Protectie si Paza. Sefa Executivului anuntase, anul trecut, la preluarea mandatului de premier, ca nu doreste sa aiba protectie din partea Serviciului. Este prima data…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, in Parlament, ca textul motiunii de cenzura este profund neserios, a precizat ca a schimbat ministrii care au ramas in urma si ca va mai schimba oricati va fi nevoie. Ea a sustinut ca, daca ar fi un vot secret pentru Tudorel Toader, voturile ar fi in favoarea acestuia…

- Liderii PSD se reunesc duminica in doua sedinte – una a Comitetului Executiv (CEX), iar alta a Consiliului National – extem de importante nu doar pentru partid, ci si pentru Romania ca stat de drept. PSD va decide daca Guvernul va adopta ordonanta de urgenta pe amnistie si gratiere, care l-ar salva…

- Ministrii cabinetului Dancila au primit stafeta de la omologii lor austrieci pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene.Aflat la Bruxelles, Guvernul a facut astazi cel mai important pas pentru preluarea mandatului de la 1 ianuarie 2019. Asta in timp ce Jean Claude Juncker i a laudat pe membrii…