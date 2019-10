Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a numit-o pe fosta judecatoare CCR Maya Teodoroiu in functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), potrivit unei decizii a sefului Executivului publicata in Monitorul Oficial.

- "Eu nu am vazut nimic oficial (privind respingerea propunerilor de comisar - n.r.). Am vazut dorinta unora de a avea comisarii respinsi, pentru ca avantajele politice sunt mai importante decat imaginea Romaniei. Am fost europarlamentar si, indiferent de cine a fost nominalizat comisar european, chiar…

- Premierul Viorica Dancila l-a eliberat, miercuri, pe Adrian Florescu, din funcția de prefect al județului Gorj și l-a numit, totodata, secretar de stat în Ministerul de Interne, potrivit unor decizii publicate în Monitorul Oficial. O decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri…

- Poliția Romana va fi condusa de Liviu Vasilescu, fost șef al Direcției de Operațiuni Speciale din cadrul IGPR. Premierul Viorica Dancila a decis numirea lui Vasilescu in funcția de inspector general, cu rang de secretar de stat, al Inspectoratului General al Poliției Romane. Decizia a fost publicata…

- Premierul Viorica Dancila a decis eliberarea, la cerere, a lui Viorel Mocanu din functia de agent guvernamental pentru Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Decizia a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Printr-o alta decizie…

- Premierul Viorica Dancila l-a numit pe Nicolae Nasta la departamentul pentru armamente al Ministerului Apararii în locul lui Doru-Claudian Frunzulica, iar acesta a fost numit pe funcția deținuta de Nasta la Departamentul pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale din Minister,…