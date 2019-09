Stiri pe aceeasi tema

- O politica civilizata se face cu respect, a declarat duminica, la Jurilovca, premierul Viorica Dancila, care a reacționat astfel la huiduielile care i s-au adresat când a vizitat Sarbatoarea borsului lipovenesc. "Oamenii au optiuni politice diferite si stim ca la noi politicul si-a…

- O politica civilizata are in vedere proiecte si se face cu respect, a declarat duminica, la Jurilovca, premierul Romaniei, Viorica Dancila, care a raspuns astfel la unele fluieraturi care i s-au adresat atunci cand a vizitat Sarbatoarea borsului lipovenesc, potrivit Agerpres. "Oamenii au optiuni…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a anunțat, marți, intr-o postare pe Facebook, ca in urma ieșirii ALDE de la guvernare guvernul iși va face treaba in continuare. Viorica Dancila afirma ca...

- Viorica Dancila, prim ministru si presedinte al Partidului Social Democrat, a fost desemnata astazi, candidat al PSD pentru alegerile prezidentiale, in cadrul Congresului extraordinar al formatiunii. Cei prezenti au votat in unanimitate pentru desemnarea Vioricai Dancila, votul fiind exprimat prin ridicarea…

- Viorica Dancila s-a adresat colegilor din PSD prin intermediul unei postari pe Facebook. Viorica Dancila se lanseaza cu un atac la Klaus Iohannis "Mulțumesc colegilor pentru susținerea manifestata atat de frumos și de energic astazi, in cadrul Congresului extraordinar al PSD! Am aratat…

- Viorica Dancila si-a asigurat sprijinul majoritatii filialelor PSD, cu exceptia Dolj, Olt si Bucuresti, controlate de rivalii Paul Stanescu, Olguta Vasilescu si Gabriela Firea. Dancila le-a cerut liderilor din teritoriu sa traga pentru partid la prezidentiale, altfel PSD va pierde guvernarea. In schimb,…

- Eugen Teodorovici a participat la conferinta de alegeri a organizatiei PSD Mures alaturi de presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si secretarul general, Mihai Fifor."Trebuie sa schimbam si noi unele lucruri in felul nostru de a fi si in partid. (...) La nivelul guvernarii, fiecare…

- „ALDE va decide daca iși dorește aceasta remaniere (referitor la Teodor Meleșcanu). Deocamdata nu am discutat cu domnul Tariceanu. Și daca facem o remaniere, prima data discutam in partid și apoi in coaliție”, a spus Viorica Dancila, pe tema unui remanieri mai extinse. „In scurt timp vom lua…