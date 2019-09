Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce joi a dezgropat tema predilecta de campanie a PSD din ultimii ani - dreapta taie salariile și pensiile - Viorica Dancila insista. Premierul propune, pe Facebook, partidelor sa semneze un pact prin care sa se angajeze ca nu vor taia aceste venituri. „Vreau ca oamenii sa primeasca…

- "Am vazut cu toții in ultima perioada nenumarate propuneri de pacte și acorduri. Partidele și candidații vorbesc intre ei despre cum sa joace jocul politic, se cearta, negociaza și eșueaza lamentabil in fața romanilor. Pentru ca niciuna din aceste inițiative nu are impact și finalitate pentru oameni.…

- "Exista o politica de denigrare a Guvernului pentru ca atunci cand nu ai proiecte, nu ai argumente, vii si critici, vii si jignesti. Dar ce ajuta Romania si ce ii ajuta pe romani toate jignirile acestea, toata aceasta lipsa de respect pentru institutii ale statului? De ce vor unii sa slabeasca institutiile…

- „Putem sa facem mult mai multe lucruri pentru romani. Iubim romanii, iubim oamenii, vrem sa mergem in mijlocul lor, iar impreuna sa contruim Romania pe care ne-o dorim”, a spus, vineri, la Constanța, Viorica Dancila. „Nu a fost județ in care sa nu luptam impreuna. Chiar daca colegii mei poate…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- "Exista zilele acestea o serie intreaga de nemultumiri, de scenarii, toate aparute pe fondul unui dezechilibru de moment pe care iesirea ALDE de la guvernare l-a creat. Vreau sa ofer tuturor garantia ca Guvernul isi va face treaba in continuare, vom asigura o guvernare competenta pana la capat. Sa…

- "Aici sunt persoane care se contrazic. Saluta un referendum ca guvernul sa nu mai dea ordonanta de urgenta pe justitie. Acum tot acele persoanele ne cer ordonanta de urgenta sa desfiintam sectia speciala. Deci trebuie sa se hotarasca, ori vor sa mai dam, ori nu vor sa mai dam. Dar eu am inteles mesajul…

- „Astazi am avut o discuție relaxata, dar aplicata cu ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm. Am apreciat deschiderea și susținerea pentru țara noastra și l-am asigurat, la randul meu, ca Romania ramane cel mai bun prieten și aliat al Statelor Unite in regiune”, a scris, vineri dupa-amiaza, Marcel…