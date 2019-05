Dăncilă a făcut anunţul. Codul administrativ, aprobat prin OUG după europarlamentare, probabil în iunie sau iulie "Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul administrativ. Vreau sa ii asigur pe toti primarii, indiferent de culoare politica, pentru ca vor beneficia toti, ca voi da Codul administrativ prin ordonanta de urgenta, pentru ca am convingerea ca acesta va aduce ordine in sistemul administrativ", a declarat Dancila, intr-o conferinta de presa sustinuta la Frasin, in judetul Suceava.



Intrebata cand va fi adoptat actul normativ, premierul a raspuns: "Probabil iunie - iulie, dupa alegeri, nu as vrea sa se interpreteze ca am dat acest... Nu il vom da inainte pentru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

