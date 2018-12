Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in cadrul unei intalniri informale cu presa, ca va accepta o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea doar in functie de prevederile acesteia si in masura in care actul normativ este asumat de ministrul Justitiei, Tudorel Toader.



Ea a mentionat ca nu a vazut pana in prezent un astfel de proiect.



Pe 19 decembrie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, la sediul CSM, ca romanii au "mult mai multe de rezolvat" si nu sta totul in amnistie si gratiere.



"Romania si romanii au mult mai multe de rezolvat.…