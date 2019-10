Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat dupa consultarile cu reprezentanții partidelor parlamentare, de la care PSD a lipsit, ca luni sau cel tarziu marți va desemna un prim-ministru, el spunand ca este nevoie sa se instaleze urgent un nou guvern, de tranziție, și ca este destul de clar ca ne indreptam…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma ca nu poate accepta numirea unui nou interimar la Ministerul Educatiei, intrucat ar incalca prevederile constitutionale. El spune ca a existat deja un interimat, timp de 45 de zile, iar acum trebuie numit un ministru titular, care sa fie validat de parlament. Seful…

- Presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa-l numeasca pe Nicolae Hurduc in functia de ministru interimar al Educatiei si o trimite, din nou, pe Viorica Dancila in Parlament, pentru un nou vot de incredere. Seful statului acuza Guvernul ca a amanat organizarea examenului de rezidentiat. In contextul in…

- In perioada 12-15 septembrie, Tineretul Național Liberal (TNL) organizeaza Școala de Vara "Generatia ALTFEL", in stațiunea Venus, de pe litoralul Marii Negre. Președintele Klaus Iohannis va fi prezent maine la eveniment. El va avea discuții cu liberalii despre strategia de urmat in urmatoarea perioada.Amintim…

- Guvernul s-a reunit in prima sedinta dupa demisia ministrilor ALDE. In deschiderea sedintei, premierul Viorica Dancila a lansat un nou atac la adresa presedintelui Klaus Iohannis, pe care l-a criticat pentru refuzul de a semna numirea ministrilor interimari ai PSD. „Romanii nu merita sa fie sacrificati…

- Guvernul va adopta in sedinta de miercuri un set de facilitati fiscale pentru incurajarea contribuabililor sa-si plateasca obligatiile bugetare, a declarat premierul Viorica Dancila. Măsurile se vor aplica, fără discriminare, persoanelor fizice, companiilor private şi de stat, organizaţiilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca, in sedinta CSAT de marti, s-a aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti - Brasov sa fie declarat obiectiv strategic national, precizand, totodata, ca a atentionat-o pe premierul Viorica Dancila ca Guvernul incalca legea privind obligativitatea construirii autostrazii…

- Președintele Klaus Iohannis, premierul Viorica Dancila și membri ai Executivului s-au reunit, marți, la Cotroceni, in ședința CSAT, pentru a analiza raportul MAI și date cu privire la crimele din Caracal.Nicolae Moga participa la ședința CSAT, deși in urma cu puțin timp a demisionat din funcția…