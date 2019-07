Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila reacționeaza in cazul presupuselor crime petrecute recent in apropiere de Caracal, județul Olt, unde mai multe fete au fost macelarite cu sange rece de un mecanic auto in varsta de 65 de ani, reținut ulterior de autoritați, in urma unei operațiuni desfașurate cu dificultate.

- Vineri, Viorica Dancila a cerut demisia sefului Politiei Romane, Ioan Buda, la scurt timp dupa ce acesta din urma l-a destituit din functie pe seful Politiei Judetene Olt, Cristian Voiculescu.

- Viorica Dancila a cerut demisia șefului Poliției Romane, Ioan Buda, dupa neregulile constatate in cazul crimei din Caracal. „E o tragedie cumplita care pe mine m-a marcat profund. E imperativ sa se faca lumina in acest caz, iar cei care au greșit sa plateasca. Vreau sa cer demisia șefului Poliției Romane,…

- Premierul Viorica Dancila a solicitat vineri seara, intr-o interventie telefonica la Antena 3, demisia sefului Politiei Romane, chestorul Ioan Buda, si a prefectului judetului Olt, ca urmare a cazului fetelor rapite si, cel mai probabil, ucise la Caracal.Prim-ministrul a solicitat si stabilirea…

- Inspectorul general al Politiei Romane, chestor general de politie Ioan BUDA, se deplaseaza in Caracal, pentru a coordona activitatile la fata locului in cazul crimei fetei de numai 15 ani. De asemenea, din dispozitia inspectorului general al Politiei Romane, imputernicirea adjunctului inspectorului…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a anunțat, vineri, ca l-a destituit pe inspectorul-șef al Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Cristian Voiculescu, imputernicit in aceasta funcție. Decizia a fost luata in urma neregulilor din cauza fetei ucise in Caracal, transmite Mediafax. sursa foto:…

- Șeful Poliției Romane, chestorul Ioan Buda, a anunțat, vineri, ca l-a destituit din funcție pe inspectorul șef al Inspectoratului Județean de Poliție Olt, Cristian Voiculescu, care era imputernicit pe aceasta poziție, in urma neregulilor din cazul fetei ucise in Caracal, transmite Mediafax.-…

- Acuzat de mai multe voci ca nu a dat localizari exacte in cazul apelurilor efectuate la 112 de adolescenta care ulterior a fost ucisa la Caracal, Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS) a transmis un comunicat in care incearca sa explice ce au facut, secunda cu secunda, operatorii serviciului de…