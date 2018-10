Premierul Viorica Dancila a anuntat, miercuri, ca o companie din Emiratele Arabe Unite vrea sa investeasca peste 100 de milioane de dolari in parcuri logistice si industriale in Romania.



"In primul rand ne-am intalnit cu prim-ministrul, cu care am discutat despre posibilitatea de cooperare si investitii in Romania si aici au fost prezentate proiectele lansate de Guvern in parteneriat public-privat. Am discutat de asemenea de o buna cooperare dintre ministere", a precizat Dancila intr-o interventie telefonica la Antena 3.



Premierul a spus ca a avut o intalnire cu reprezentantii…