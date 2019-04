Premierul Viorica Dancila a avut, vineri, o intrevedere cu premierul chinez, Li Keqiang, in cadrul careia si-a afirmat interesul pentru implicarea unor companii chineze in proiecte de tip parteneriat public privat si pentru deschiderea unui centru de medicina traditionala chineza in Romania. Intalnirea a avut loc in marja Summitului sefilor de guvern ai formatului cooperarii 16+1 / Europa Centrala si de Est - China, care are loc la Dubrovnik, in Croatia. Potrivit unui comunicat remis AGERPRES de Guvern, cu acest prilej, au fost abordate teme de interes ale agendei bilaterale, in contextul aniversarii,…