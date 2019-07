Dăncilă: 10 noiembrie - ziua alegerilor pentru preşedintele României Guvernul va adopta, in sedinta de marti, o hotarare prin care va stabili data de 10 noiembrie pentru alegerile prezidentiale, a anuntat premierul Viorica Dancila.



"Vom stabili prin hotarare de Guvern data de 10 noiembrie 2019 zi a alegerilor pentru presedintele Romaniei, potrivit responsabilitatilor Guvernului privind organizarea in conditii cat mai bune a scrutinului electoral si asigurarea dreptului de vot al cetatenilor. Ulterior vom adopta intreg pachetul de reglementari privind organizarea si desfasurarea scrutinului pentru alegerea presedintelui Romaniei, in conformitate cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile prezidențiale vor avea loc in data de 10 noiembrie, iar turul al doilea, doua saptamani mai tarziu, adica in 24 noiembrie. Președintele AEP Constantin-Florin Mitulețu Buica a spus ca a avut o discuție cu premierul Viorica Dancila și au stabilit aceste date. Decizia va fi luata printr-o hotarare…

- Legea pensiilor va trece de Camera Deputatilor, iar absenta senatorilor PSD de la sedinta de plen de miercuri (n.n. ieri), in care proiectul a fost respins, va fi analizata, a afirmat premierul Viorica Dancila, criticand, totodata, modul in care Opozitia trateaza aceasta lege, potrivit Mediafax. „Aceste…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre solicitarea presedintelui Klaus Iohannis privind demiterea sa in legatura cu problemele inregistrate in sectiile de votare de strainatate, insa concluzia a fost ca nu se pune…

- Președintele executiv al PSD Paul Stanescu susține ca social - democrații ar putea sa nu iși aleaga o noua conducere pana in toamna acestui an. Opinia lui Stanescu vine in contradicție cu declarațiile șefei PSD Viorica Dancila.Citește și: ULTIMA ORA - O mașina a LUAT FOC in mers, in Capitala…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, vorbeste, la Adevarul Live, de la ora 12.00, despre pregatirea formatiunii pentru alegerile europarlamentare, relatia cu Viorica Dancila si restructurarea Guvernului, precum si despre procesul sau de la Curtea Suprema, proces in care va afla sentinta pe 27 mai.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca premierul Viorica Dancila "a ezitat" sa vina in Parlament pentru remanierea Guvernului pentru ca, probabil, s-a gandit ca nu e sigura majoritatea PSD-ALDE, de...

- Intrebata de Adevarul daca va accepta restructurarea Guvernului, premierul Viorica Dancila a spus: "Discut cu domnul Dragnea, ne consultam, e presedintele partidului, e normal sa avem discutii pe fiecare proiect. Eu nu am fost de acord cu restructurarea Guvernului pentru ca eu am considerat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca are aceeasi relatie cu premierul Viorica Dancila ca in momentul in care a propus-o la sefia Guvernului. Intrebat in ce relatii este cu premierul Dancila, Dragnea a spus: "Aceeasi ca in momentul in care am propus-o sa fie prim-ministru".…