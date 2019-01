Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a lui Mihai Laurentiu Vasilescu procuror la Parchetul de pe langa Judecatoria Slobozia , pentru abuz…

- Noua Secție de investigare a magistraților, înființata de PSD-ALDE în ciuda criticilor și recomandarilor Comisiei de la Veneția și a Comisiei Europene, a venit cu o acuzație șocanta în primul caz major instrumentat: toata sectia DNA

- Inalta Curte de Casatie si Justitie admite contestația in anulare formulata de Horia Simu impotriva deciziei pronunțata de completul de cinci judecatori al Inaltei Curți in data de 26 iunie 2018. Afaceristul fusese condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta.„I.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis suspendarea executarii pedepsei in cazul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, in dosarul in care a fost judecata pentru favorizarea faptuitorului si condamnata la patru ani de inchisoare.

- Exceptionala decizia judecatoarelor Luciana Mera (foto) si Lucia Tatiana Rog, de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.Printr-o demonstratie juridica de necontestat, cele doua judecatoare au consfintit ca sunt nule interceptarile realizate de SRI in dosarele care nu sunt de siguranta nationala. Mera…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins plangerea formulata de fostul sef al DNA Ploiesti Lucian Onea impotriva controlului judiciar impus de procurori in dosarul in care este acuzat de complicitate la favorizarea faptuitorului si cercetare abuziva, conform agerpres.ro. "Respinge, ca…

- Prin decizia nr. 18/08.06.2015 Inalta Curte de Casație și Justiție a admis pronunțarea unei hotarari prealabile și a statuat ca , < Dispozițiile art. 15 alin. 2 lit. e din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali , cu modificarile și completarile ulterioare , sunt aplicabile…

- Potrivit Legii nr. 51/1991 privind securitatea naționala a Romaniei, propunerea de autorizare a unor activitați specifice culegerii de informații care presupun restrangerea exercițiului unor drepturi sau libertați fundamentale ale omului se inainteaza procurorului general al Parchetului de pe langa…