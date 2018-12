Dancă: Teodorovici și Vâlcov, un gogoman și un tăntălău ”Un gogoman si un tantalau au iesit la declaratii de la Guvern sa explice idioteniile care vor baga economia Romaniei in faliment. "Sa vina Danca si Citu", comenteaza unii la misto pe transmisiunea live a acestor ticalosi. Da, sa vina Danca si Citu si vom anula toate aceste masuri ticaloase impotriva unei economii de piata liberale. Dupa ce va fi publicat textul ordonantei, voi veni cu mai multe detalii despre cat de nociv si toxic pentru toti romanii este acest tsunami fiscal si economic”, a fost mesajul transmis de Ionel Danca, purtator de cuvant PNL. VEZI ȘI: Fond investiții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro VEZI ȘI: Fond investiții…

Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Florin Calinescu a reacționat dur dupa ce Guvernul a anuntat ca va introduce o asa-zisa "taxa pe lacomie".„Livulica (n.r. - Liviu Dragnea), in afara de canalia Tudorel&Tariceanu si de acum celebrul posibil infractor posibil viitor condamnat Valcov, care nu a fost in stare sa faca…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, ii numeste gogoman si tantalau pe Eugen Teodorovici si Darius Valcov, comentand explicatiile date de cei doi pe marginea OUG privind unele masuri fiscale."Un gogoman si un tantalau au iesit la declaratii de la Guvern sa explice idioteniile care vor…

- Ponta anunța apocalipsa pentru pensionarii romani. Liderul Pro Romania susține ca Liviu Dragnea incearca sa-și apropie demnitarii de el prin intenția de a mari salariile. „Ce inseamna masurile care se iau maine de Guvern? De la 1 ianuarie se suspenda prevederile legii pensiilor care impun indexarea…

- Senatorul PNL Florin Cițu susține, intr-o postare pe Facebook, ca in ședința de guvern de miercuri „Dragnea si Valcov, susținuți de Teodorovici și ALDE, introduc OUG-ul care dinamiteaza tot sectorul privat și marcheaza revenirea Romaniei la socialism exact la 29 de ani dupa eliberare”.VIDEO…

- Ionel Danca ataca susține ca ministrului Eugen Teodorvici vrea sa creeze un fond de investiții locale din buffer-ul de la Trezorerie. "Dupa ce au jefuit bugetele administrațiilor locale perfomante, adica in principal ale administrațiilor liberale, prin reducerea sumelor alocate din impozitul…

- Stimati colegi, Nici bine nu a trecut sarbatoarea romanilor, Centenarul Marii Uniri, nici bine nu s-au stins ecourile declaratiilor antieuropene ale ministrului Teodorovici, cel care dorea restrictionarea dreptului la munca al romanilor, ca iata, sarabanda atacurilor anti justitie s-a pus in functiune…

- PNL va depune in Parlament, in cursul saptamanii viitoare, o motiune simpla impotriva ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa adoptarea de catre Guvern a ordonantei de urgenta care modifica Legile justitiei, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- Varujan Vosganian, a avut un mesaj vehement catre Guvern, la moțiunea privind finanțele publice: ”D-le Teodorovici, am facut o interpelare catre d-na Dancila, va rog foarte mult sa o luati in serios. Noi nu putem avea o atitudine de sprijin neconditionat la legea bugetului. Am vorbit acolo de autostrada…