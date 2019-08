Stiri pe aceeasi tema

- 'La numai doua zile de la vizita presedintelui Iohannis la Casa Alba, unde s-a intalnit atat cu Trump cat si cu cei mai importanti membri ai Guvernului SUA, companiile americane au anuntat deja ca au in proiect investitii de peste 10 miliarde de dolari in tara noastra. Consiliul de Afaceri Americano-Roman…

- Companiile americane analizeaza potențiale investiții in noi proiecte din Romania in valoare de peste 10 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO), care recomanda președintelui SUA sa sprijine candidatura Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Presedintele Klaus Iohannis si omologul sau american, Donald Trump, au adoptat, aseara, o declaratie comuna in care Statele Unite ale Americii isi reitereaza sprijinul pentru eforturile Romaniei de a deveni eligibila pentru intrarea in Programul Visa Waiver in conformitate cu cerintele legislatiei SUA,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele american, Donald Trump, i-a oferit, marti, cadou omologului sau roman, Klaus Iohannis, o sapca inscriptionata cu mesajul "Make Romania great again". Schimbul de cadouri a avut loc la intalnirea dintre delegatiile oficiale…

- Presedintele Klaus Iohannis va fi primit, marti, la Washington, de omologul sau american, Donald Trump, in cadrul unei vizite de lucru pe care o efectueaza in Statele Unite ale Americii. Potrivit agendei sefului statului, la ora locala 14,00, el va fi intampinat la Casa Alba de presedintele SUA. Dupa…