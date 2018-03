Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia Partidului National Liberal condusa de presedintele Ludovic Orban s-a intalnit, luni, la Chisinau, cu reprezentanti ai societatii civile si cu conducerile partidelor moldovene PAS, PDA, PLDM.Potrivit purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca, in timpul discutiilor, Ludovic Orban…

- "Chiar daca unionismul a inregistrat azi un esec umilitor, trebuie sa condamnam propagarea acestei molime politice in Republica Moldova. Astazi, organele de forta au demonstrat ca pot asigura ordinea publica si le multumesc ca si-au facut datoria, dar pe viitor asteptam mai multa initiativa in asigurarea…

- Delegatia din Pascani va fi condusa de prof. Genoveva Serban, director al Colegiului „Mihail Sadoveanu", si de catre dr. Grigore Craciunescu, fost primar al municipiului Pascani si fost deputat in parlamentul Romaniei. Evenimentul este organizat de catre Liceul Teoretic „Petre Stefanescu" din Ialoveni,…

- Marți, 20 martie, in comuna Corbi, a avut loc ceremonia semnarii unui acord de infratire si parteneriat intre localitatea argeseana Corbi si comuna Baimaclia din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat la initiativa primarului comunei Corbi, Virgil Baciu. Printre invitati s-au numarat cinci…

- Rusia a devenit un simbol al sperantei pentru toate popoarele care pledeaza pentru stabilitate, este de parere presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon. "Rusia puternica nu are nevoie doar de rusi! Din toata inima mea, felicitari lui Vladimir Putin pentru o victorie increzatoare in alegeri…

- 100 de reprezentanți ai administrației locale din Republica Moldova care au semnat Declarațiile de Unire cu Romania au inceput de duminica seria de consultari cu partidele politice de la București pe tema soluției pentru Republica Moldova. Astfel, primari și consilieri care și-au exprimat dorința de…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat vineri crearea unui asa-zis 'Front national' care, in caz ca 'situatia va iesi de sub control la 25-27 martie', sa devina - potrivit lui - o platforma de rezistenta pentru moldovenii care nu impartasesc ideea Unirii Republicii…

- Prim-ministrul Pavel Filip a avut joi, 15 martie, o intrevedere cu echipa de experti ai Fondului Monetar International (FMI), condusa de Ben Kelmanson, care se afla in vizita de lucru in Republica Moldova, in perioada 15-27 martie.

- Pentru prima data in Republica Moldova vor avea loc exercitii antitero de amploare. La aplicatii vor participa reprezentantii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne si omologii lor din Franta si Polonia.

- Potrivit procesului verbal publicat de Viorel Catarama, acesta a obtinut 231 de voturi, nu 113 de voturi, iar Ludovic Orban ar fi obtinut 586, nu 686 de voturi, asa cum s-a anuntat in sedinta de duminica a Consiliului National. "A existat o comisie pentru numararea voturilor care a fost votata…

- In contextul in care secretarul adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a spus ca Daniel Zamfir este unul dintre liberalii cu care se poate lucra, purtatorul de cuvant al PNL a replicat: "Toata lumea vede ca va ințelegeți foarte bine...". Daniel Zamfir a facut un scurt comentariu dupa aluzia lui…

- Ministrul Justitiei din Republica Moldova, Alexandru Tanase, si-a anuntat, duminica dimineata, demisia, prin intermediul unei postari pe Facebook, in urma scandalului vizavi de interceptarea unei discutii telefonice pe care ar fi avut-o cu Veaceslav Platon.Citește și: Liviu Pleșoianu ACUZA:…

- "Am acceptat demnitatea de ministru al Justitiei pentru a promova reforme pe domeniul justitiei, fiind constient de complexitatea si dificultatea acestora. Nu mi-am propus nici pentru o clipa sa ma implic in activitati politice, cu atat mai mult n-am preluat portofoliul de ministru pentru a deveni…

- Platforma societații civile UE-Moldova, organul creat in cadrul Acordului de Asociere dintre UE și Republica Moldova, a venit cu o serie de concluzii in urma celei de-a treia intalniri a Platformei, care a avut loc pe 6 martie curent in Bruxelles.

- Veronika Stolli, cunoscuta mai ales publicului din Republica Moldova, este in culmea fericirii. Ea va deveni mamica, pentru a doua oara, in 2018, informeaza SHOK.md. Dupa ce anul trecut și-a unit destinul cu medicul Sergiu Bantuș, in acest an artista va aduce pe lume rodul iubirii lor.…

- Mișcarea Civica Europeana din Republica Moldova a facut un apel catre partidele politice proeuropene sa desemneze un candidat comun la alegerile locale din Balți și Chișinau. "Succesul in alegerile noi din municipiile Chișinau și Balți poate fi asigurat doar in cazul in care marea majoritate a forțelor…

- Vlad Plahotniuc, Președintele PDM, s-a intalnit vineri cu Ted Poe, Membru al Congresului American, Dr. Asif Chaudhry, fost Ambasador al SUA in Republica Moldova, precum și cu reprezentanții Consiliului Atlantic, aflați la Chișinau pentru Conferința interparlamentara “Georgia,

- Presedintele parlamentului leton, Inara Murniece se afla intr-o vizita oficiala in Republica Moldova. Delegația letona, care a ajuns ieri in Capitala, va participa la Conferința interparlamentara in probleme de securitate "Georgia, Republica Moldova și Ucraina.

- Inara Murniece, președinta Saeima Republicii Letonia și-a inceput, astazi, vizita in Republica Moldova, la invitația președintelui Parlamentului Andrian Candu. Delegația letona va participa la Conferința interparlamentara de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a venit marti, 27 februarie, in prima sa vizita oficiala in Republica Moldova. Oficialul roman a avut intrevederi bilaterale atat cu presedintele Parlamentului, Andrian Candu, cat si cu omologul sau, Pavel Filip. In acest timp, Igor Dodon a publicat un mesaj pe pagina…

- Reprezentanți ai 11 parlamente, inclusiv șase președinți de legislativ și-au confirmat participarea la prima Conferința interparlamentara la nivel inalt in probleme de securitate „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente”, organizata la Chișinau pe 2…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a postat pe Facebook, sambata dimineata, un comunicat de presa al ministerului privind intalnirea pe care a avut-o, miercuri, cu delegatia de raportori ai Grupului de State impotriva Coruptiei (GRECO) aflata la Bucuresti pentru o evaluare urgenta ad-hoc vizand legislatia…

- Liderul liberal Ludovic Orban afirma ca in aceasta seara s-a putut vedea ca ministrul Justitiei Tudorel Toader este de fapt avocat al penalilor si instrumentul unei puteri politice efemere, el considerand ca nu e totul pierdut, pentru ca exista CSM, presedintele, PNL si oamenii care protesteaza in…

- Ambasadorul Uniunii Europene la Chisinau, Peter Michalko, face apel catre fortele politice din Republica Moldova sa se dezica de fenomenul presiunii asupra diferitor oameni la nivel local, regional, din motive politice sau din alte interese. Apelul a fost facut in cadrul emisiunii „In profunzime” de…

- Fostul președinte moldovean Vladimir Voronin a lansat un atac dur la adresa lui Traian Basescu, pe care il acuza ca, deși are cetațenie moldoveneasca, nu recunoaște Republica Moldova ca stat. „Cum sa fii cetațean al R. Moldova și sa nu recunoști acest stat? Dar cine va ține aici? Ai cetațenie romana,…

- Eugen Tomac scrie pe pagina sa de Facebook despre declaratia adoptata recent de Republica Moldova contra campaniilor de propaganda si dezinformare ale media rusesti din tara. Citeste si: Basescu, un nou comentariu ACID: '"Daddy, e groasa (MA) cu Valcov...' "Cel de-al doilea stat…

- In perioada 4 - 9 Ianuarie curent, mai mulți reprezentanți ai Poliției Naționale, in frunte cu șeful adjunct al IGP, Gheorghe Cavcaliuc, au intreprins o vizita de lucru in diverse instituții de invațamant de tip școlar și Administrațiile Publice Locale și Poliție din orașele Bolzano și Bressanone, situate…

- "Condamn in cel mai categoric mod initiativa crearii unui batalion militarizat mixt moldo-romanesc. Acest lucru reprezinta inca un pas pe calea suprimarii statutului de neutralitate permanenta a Republicii Moldova si a securitatii noastre nationale. Am convingerea ca orice tentative de a crea careva…

- Reprezentantul permanent al Rusiei la OSCE, Aleksandr Lukasevici, a cerut Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa 'sa dea o apreciere' legii de modificare a Codului audiovizualului (legea anti-propaganda) in Republica Moldova - care restrictioneaza difuzarea canalelor tv rusesti - adoptata…

- Președintele Igor Dodon este revoltat de gestul al mai multor consilieri locali, care au votat simbolic declarația de Unire cu Romania. ”Noi suntem rabdatori, dar totul are o limita, fiindca cei obraznici nu stiu de bun simt. In aceste zile, unionistii sponsorizati si indemnati de unii ideologi imperialisti…

- CHIȘINAU, 6 feb – Sputnik. Proiectul de modificare a Constituției Republicii Moldova în vederea consolidarii sistemului judecatoresc a fost discutat în cadrul întrevederii reprezentanților fracțiunilor parlamentare cu membrii delegației Comisiei de la Veneția. Delegația…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- Marele vis al unirii României cu Moldova pare tot mai aproape de un eșec lamentabil. Dupa ce a încercat sa promoveze ideea „unirii" pe când se afla în funcția de președinte al țarii vecine, Traian Basescu a decis sa-și încerce norocul deja în politica moldoveneasca.…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere luni, 22 ianuarie, cu directorul executiv al Confederatiei industriasilor din Danemarca, Thomas Bustrup, si cu directorul executiv al State of Green, Finn Mortensen. Speakerul a prezentat oportunitatile de a investi in Republica Moldova,…

- ”Revolta impotriva deciziei Presedintelui Romaniei de nominalizare a unui candidat pentru functia de Prim-ministru din partea majoritatii parlamentare este la fel de justificata ca judecata ca Opozitia este de vina pentru ca nu are suficiente voturi sa opreasca ceea ce face PSD – ALDE la guvernare”,…

- Grupul de initiativa civica „Impreuna pentru A8" organizeaza intre orele 11.00 -14.00, la Hotel Unirea Iasi o intalnire de lucru in care isi propune sa reafirme sustinerea pentru construirea A8 - Autostrada Marii Uniri - pe traseul „Ungheni – Iasi – Targu Mures". UPDATE La intalnirea de lucru pe proiectul…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii în Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu…

- Reparația cladirii Președinției va începe în a doua jumatate a lunii ianuarie. Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea Președinției s-a încheiat. Subiectul a fost discutat în cadrul unei întrevederi a presedintelui…

- In ajunul Anului Nou, Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chisinau a postat un mesaj video execeptional pe pagina sa de Facebook. Rind pe rind, in imagini apar angajatii ambasadei in frunte cu ambasadorul James Pettit, care le aduce moldovenilor o adevarata uratura chiar in limba de stat.…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- Sapte persoane vor reprezenta cele 43 de organizatii civice care i-au trimis saptamana trecuta o scrisoare premierului Mihai Tudose pentru o intalnire in care sa fie discutate modificarile aduse la legile Justitiei.