Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, joi, ca in cazul in care nu vor fi aplicate recomandarile din raportul MCV exista posibilitatea de activare a art. 7 din Tratatul UE, iar romanii vor fi privați de toate beneficiile UE, cum ar fi aderarea la Schengen sau fondurile europene informeaza…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat joi ca afirmatiile premierului Viorica Dancila cu privire la rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sunt foarte grave, pentru ca arata ca Guvernul, sprijinit de coalitia PSD-ALDE, incalca principiile si valorile europene, potrivit Agerpres.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat joi ca afirmatiile premierului Viorica Dancila cu privire la rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sunt foarte grave, pentru ca arata ca...

- Rezolutia de marți a Parlamentului European și Raportul MCV sanctioneaza Romania din cauza unor oameni politici care nu inteleg nici acum, la 11 ani de la aderare, care sunt regulile in Uniunea Europeana, afirma fostul președinte Traian Basescu. El mai spune ca atunci cand a aderat la Uniunea Europeana,…

- Guvernul acorda importanta cuvenita atragerii de fonduri europene ca resursa esentiala de dezvoltare a Romaniei si suntem preocupati ca banii europeni sa fie utilizati in beneficiul romanilor, a declarat, vineri, la Palatul Victoria, premierul Viorica Dancila. Totul vine in contextul in care comisarul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca decizia CCR in cazul modificarilor propuse la Codul penal reprezinta "inca o lovitura pentru ultrasii PSD care vor sa incalece Justitia". "Inca o lovitura pentru ultrasii PSD care vor sa incalece Justitia din Romania. Curtea Constitutionala a admis…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca demisia lui Ilie Bolojan din funcția de prim-vicepreședinte al partidului a fost motivata de faptul ca acesta dorește sa se implice mai mult la nivel local, precizand ca edilul ramane unul dintre cei mai performanți primari.“Apreciem…

- Romania a avut si are la dispozitie resurse financiare disponibile imediat, aflate in conturile Ministerului de Finante, pe care este incapabila sau pe care nu doreste sa le investeasca in diverse programe in beneficiul salariatilor, a somerilor, a persoanelor defavorizate ...