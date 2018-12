PNL adreseaza o somatie publica Avocatului Poporului pentru a sesiza Curtea Constitutionala privind neconstitutionalitatea OUG cu masuri fiscal-bugetare adoptate vineri de Guvern, pentru ca "afecteaza libertatea economica si produce prejudicii grave drepturilor romanilor", a anuntat purtatorul de cuvant al partidului, Ionel Danca. "In ciuda tuturor avertismentelor din partea tuturor organizatiilor de afaceri si a specialistilor in economie, guvernul Dragnea - Dancila a adoptat o OUG care va distruge economia Romaniei si va lovi crunt in nivelul de trai al romanilor (...) Romanii trebuie sa stie…