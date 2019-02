Danca: Pilonul II de pensii este distrus la lumina zilei de un guvern de infractori, cu precizia unor hoti profesionisti Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, sustine ca "Pilonul II de pensii este distrus la lumina zilei de un guvern de infractori, cu precizia unor hoti profesionisti".



Danca cere oprirea OUG 114/2018, invocand declaratia economistului sef al BNR, Valentin Lazea, potrivit careia toate cele sapte funduri din Pilonul II ar vrea sa se retraga din Romania din cauza acestei ordonante.



"Economistul sef al BNR, Valentin Lazea declara: 'Inteleg ca toate cele 7 fonduri din Pilonul II vor sa se retraga din Romania, din cauza OUG 114'. O astfel de declaratie ar produce un cutremur financiar… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

