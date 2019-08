Stiri pe aceeasi tema

- Companiile americane analizeaza potențiale investiții in noi proiecte din Romania in valoare de peste 10 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Americano-Roman (AMRO), care recomanda președintelui SUA sa sprijine candidatura Romaniei la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica…

- Companiile americane analizeaza potentiale investitii in noi proiecte din Romania in valoare de peste 10 miliarde de dolari, potrivit Consiliului de Afaceri Americano Roman AMRO , care recomanda presedintelui SUA sa sprijine candidatura Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica…

- Includerea Romaniei in programul Visa Waver tine in primul rand de rata de refuz a vizelor pentru cetatenii romani, care in prezent e de 10% si ar trebui sa coboare pana la 2%. Dupa intalnirea cu Klaus Iohannis, presedintele SUA va face lobby pentru Romania, insa decizia apartine Congresului american,…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți, la intrevederea cu președintele Klaus Iohannis, in Biroul Oval de la Casa Alba, ca a auzit ca in Romania sunt mișcari politice dar ca are incredere ca Iohannis va trece cu bine prin ele pentru ca este „talentat” și a facut „o treaba buna”. Afirmațiile…

- Klaus Iohannis a fost adus la Casa Alba cu o mașina folosita și de Donald Trump, una special construita pentru astfel de evenimente. Este vorba despre un automobil Chevrolet, modelul Suburban.Chevrolet Suburban este un SUV de mari dimensiuni, iar cel cu care a fost transportat Iohannis este…

- Klaus Iohannis se intalneste din nou cu Donald Trump. Presedintele Romaniei se va afla, luni si marti, in vizita la Casa Alba. Energia, securitatea și parteneriatul strategic intre Romania și SUA sunt principalele puncte pe care le va discuta Klaus Iohannis cu omologul american.

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, efectueaza marți, 20 august, o vizita la Washington D.C., avand programata o intalnire cu Donald Trump, la Casa Alba. Vor discuta despre parteneriatul strategic Romania – SUA, dar și despre alte subiecte importante.

- Iohannis le-a precizat jurnalistilor, in discutia informala de marti, ca exista chestiuni foarte importante privind relatia Romania-SUA care trebuiau reiterate – atat parteneriatul strategic, cat si relatia economica, relatiile privind politica energetica, dar si sumele alocate apararii, adica celebra…