- Bruxelles, 23 ian /Agerpres/ - Combaterea antisemitismului se numara printre prioritatile de pe agenda Presedintiei romane a Consiliului UE, a declarat prim-ministrul Viorica Dancila, miercuri, la ceremonia oficiala dedicata Zilei Internationale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, organizata de…

- ”Am ascultat cu foarte mare atenție discursurile foștilor colegi din Parlamentul European. Sincer sa fiu, ma așteptam la propuneri, ma așteptam la soluții, la o abordare pozitiva astfel incat toți cetațenii europeni care astazi privesc catre noi sa vada in luarile de poziții raspunsuri la problemele…

- Viorica Dancila nota 10 – De incurajare in exercitarea mandatului in fruntea Consiliului Uniunii Europene. Este pentru prima data de la aderare cand Romania preia președinția Consiliului UE. Ne mai vine randul peste 14 ani, daca va mai exista atunci Uniunea Europeana. Avem cu toții obligația sa susținem…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat joi ca afirmatiile premierului Viorica Dancila cu privire la rezolutia Parlamentului European si raportul MCV sunt foarte grave, pentru ca arata ca Guvernul, sprijinit de coalitia PSD-ALDE, incalca principiile si valorile europene, potrivit Agerpres.…

- Rezolutia Parlamentului European referitoare la Romania este "expresia unor interese electorale ale grupurilor politice europene", a afirmat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila. "Avem capacitatea sa dovedim partenerilor nostri europeni ca Romania este un stat membru echilibrat si responsabil,…

- Parlamentului European dezbate și voteaza marți rezoluția privind statul de drept din Romania. Textul semnaleaza ingrijorarea instituției UE referitoare la modificarea legislației penale și judiciare din prisma potențialului de a submina independența sistemului judiciar și lupta anticorupție.Rezoluția…

- "Ne aflam cu toții in fața unui moment extrem de important ce va avea loc in aceasta luna in Parlamentul European, supunerea la vot a rezoluției „The rule of law in Romania”, miercuri, 14 Noiembrie, inițiata in urma sesizarilor venite din partea unor europarlamentari romani care, din nefericire,…

