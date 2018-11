Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a anuntat marti ca a depus la Tribunal o actiune pentru dizolvarea companiilor municipale declarate ilegale de Curtea de Apel Bucuresti. "Am depus la Tribunalul Bucuresti o actiune in instanta pentru dizolvarea companiilor municipale declarate de Curtea de Apel ca ilegale, pentru ca nu indeplineau anumite conditii. (...) Opozitia a votat impotriva infiintarii acestor companii. In plus, vom cere Curtii de Conturi sa constate prejudiciul in acest caz, in conditiile in care avem 600 de milioane de euro blocati in conturi. Prejudiciul acesta va trebui si recuperat",…