- Prietena de 18 ani a lui Radouane Lakdim, autorul atacului de vinerea trecuta din Franța, este anchetata oficial pentru conspirație terorista, scrie Guardian. Tanara, numita de presa franceza ”Marine”, a aparut luni in fața judecatorilor francezi și este in custodia poliției.

- Autorii studiului arata ca, potrivit datelor din google trends la nivel mondial din ultimele 12 luni, cautarile de tipul „cele mai bune locuri pentru femeile care calatoresc singure”, „cele mai bune tari pentru calatorii de unul singur” sau „cele mai bune destinatii de calatorit singur” au crescut…

- Bianca Dragușanu a povestit ce i se intampla unei fetițe adolescente, care este cea mai mica prietena a ei. Relația dintre fetița și vedeta nu este privita deloc cu ochi buni de diriginta copilei. Bianca Dragușanu, partenera de viața a lui Victor Slav , are o prietena in varsta de doar 14 ani. La emisiunea…

- Ajunsa in 2018 la cea de-a 14-a ediție, Noaptea Muzeelor, organizata de Rețeaua Naționala a Muzeelor din Romania, se va desfașura anul acesta pe data de 19 mai. Un eveniment cultural de amploare dedicat circuitului muzeal și evenimentelor conexe, Noaptea Muzeelor invita publicul sa descopere și anul…

- Fostul manechin Dana Savuica a facut publica cea mai recenta fotografie cu celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu, care de cațiva ani se afla la un camin de batrani. Zina Dumitrescu, sau Mama Zina cum era aceasta alintata de apropiații și colaboratorii ei, este considerata una dintre cele mai mari…

- Fostul deputat PSD Sebastian Ghita spune ca la petrecerile SRI erau invitati multi demnitari, dar unii nu veneau, dandu-l exemplu pe Traian Basescu, care „si-a inteles pozitia de presedinte si nu se tragea de sireturi cu ei”. Ghita a precizat ca erau si oameni care nu erau invitati din diverse motive,…

- Actrita Selma Blair s-a grabit sa retracteze dupa ce a declarat ca prietena ei Cameron Diaz se retrage din actorie, relateaza marti Press Association. Actrita a spus intr-un interviu ca prietena ei Cameron Diaz se retrage din profesie pentru a se concentra asupra vietii personale, ceea…

- Rotaract Craiova Probitas alaturi de Rotary Craiova Probitas și Clubul Sportiv „Tinerii Maeștri” organizeaza Cupa Rotaract Probitas la Șah, eveniment ce va avea loc pe 17 și 18 martie la Restaurant Flora, Strada Mihai Viteazul Nr. 18, Craiova. Ajunsa la ...

- Echipa MobilPRO – Inovare și Mobilitate invita tinerii pasionați de aplicații software și tehnologie sa-și puna in aplicare ideile și sa le prezinte la concursul international MobilPRO – Inovare și Mobilitate. Ajunsa la cea de a 5-a ediție, competiția MobilPRO – Inovare și Mobilitate este organizata…

- Cum i se spune in locul natal lui Ionuț Iftimoaie. Dezvaluirea a fost facuta de acesta in cadrul emisiunii „Ie, Romanie”, de la Antena 1. Cele mai frumoase și harnice șase fete descoperite de Mircea Radu și ajutoarele sale din aceasta ediție, Dana Savuica și Ionuț Iftimoaie, dar și cei mai talentați…

- Ionuț Iftimoaie și Dana Savuica s-au descurcat de minune, in prima ediție "Ie, Romanie". Fiecare a fost nevoit sa-și aleaga din echipa sa trei mandruțe pentru finala de astazi, din a doua ediție a emisiunii.

- Alex Dumbrava explica de ce a abandonat cursa peste Atlantic. Echipajul din care face parte si temerarul roman se afla de vineri, 23 februarie, in Las Palmas, Gran Canaria, la 1.100 km de start, pentru reparații la desalinizator (echipamentul ce produce apa potabila). Ambarcațiunea va suferi in perioada…

- Jurnalistul de investigație in varsta de 27 de ani Jan Kuciak și prietena lui au fost gasiți duminica seara impușcați in locuința lor din orașul Velka Maca, la est de capitala Bratislava.

- Ajunsa in ajunul celei de-a 12-a ediții, Cupa DACIA vine și de aceasta data in intampinarea celor care vor sa ia startul in motorsport și sa devina piloți sau copiloți de raliu. Competiția monomarca Cupa DACIA se desfașoara in cadrul Campionatului Național de Raliuri, organizat sub egida Federației…

- Cristi Priza, finalist al celui de-al treilea sezon „iUmor”, a ramas in memoria fanilor emisiunii cu marturisirea sa sincera despre viața personala. Desigur intr-un numar de stand-up comedy!

- City break-uri in cinci orase, o vacanta in Egipt, Maldive, Thailanda, Sri Lanka, Dubai sau Paris. Aceste destinatii sunt cele mai alese de catre barbati pentru a-si surprinde iubitele de 8 Martie.

- Ajunsa la 59 de ani, Madonna nu pare sa fie pregatita sa accepte efectele imbatranirii. Vedeta inca se poarta ca in anii `90, pozeaza topless si apeleaza la operatii estetice pentru a-si mari buzele si pentru a-si intinde pielea de pe fata. Fanii nu sunt incantati!

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, castigatoarea editiei de anul trecut a turneului de la Roland Garros, a confirmat, intr-un interviu acordat cotidianului sportiv Marca din Madrid, ca este buna prietena cu romanca Sorana Cirstea. "Am o prietena buna in circuitul WTA, care este Sorana Cirstea.…

- Este vorba despre o imagine din 2016 care inva face valva pe internet. Oamenii sunt socati de situatia in care actorul a fost pus. Fotografia a ajuns virala dupa ce Arnold Schwarzenegger a facut-o publica pe Facebook.

- Printre cei lansati de Zina Dumitrescu si care au lucrat alaturi de acesta la Casa de Moda Venus s-au aflat nume grele ale modelling-ului romanesc, precum Catalin Botezau, Dana Savuica, Eugenia Enciu, Melek Amet, Crinuta Popescu, Romanita Iovan, Nely Nastase si multi altii. Un lucru mai putin stiut…

- Un responsabil ONU a avertizat joi Consiliul de Securitate ca actuala criza din Maldive, unde presedintele Abdulla Yameen a decretat starea de urgenta, se poate agrava in continuare, potrivit unor surse de la Natiunile Unite, scrie AFP.

- Tot in acest raspuns, Ponta spune ca, dupa tragedia din clubul Colectiv, Liviu Dragnea "se intelesese" cu presedintele Klaus Iohannis sa ii retraga sprijinul politic pentru a-l numi pe Vasile Dancu premier, in locul sau.

- Papricasul de pui cu smantana este poate unul din cele mai populare feluri de mancare din Ardeal. Denumirea de „papricas” denota specificul ardelenesc, venind de la „paprika”, respectiv boiaua de ardei.

- Fostul manechin a trait multa vreme pe exotica insula, gratie tatalui sau, George Savuica, care era ambasador. Deja nu mai este un secret faptul ca Dana Savuica a copilarit in Asia si ca a trait vreme de 5 ani in Sri Lanka, unde parinții ei erau detașați – in baza unor misiuni diplomatice – pe vremea…

- Dupa ce indragita artista Andra a fost in centrul atenției presei dupa ce ar fi cerut suma de 10.000 de euro pentru un concert intr-un oraș din Romania, Mircea Beadea a tinuta sa faca mai multe remarci legate de acest subiect. Mai exact, realizatorul TV susține ca nu este normal ca primariile in loc…

- O tragedie a avut loc noaptea trecuta, într-un cunoscut hotel de pe malul marii: o proaspata mamica și-a pus capat zilelor! Cristina Iofcea era fizioterapeut, avea 50 de ani, locuia în Galați și venise la Constanța pentru a participa la un seminar de dezvoltare personala,…

- Imediat dupa Revelion, Delia si sotul sau, Razvan, au plecat intr-o noua vacanta de zile mari. De data aceasta, cei doi au ales India, Maldive si Thailanda pentru a se relaxa si bucura de timpul liber.

- Vineri, 2 februarie 2018, de sarbatoarea „Intampinarea Domnului in Templu”, va avea loc, la biserica Sfanta Maria din Baia Mare, sarbatorirea Zilei Mondiale a Vieții Consacrate. Sfanta Liturghie Arhiereasca, celebrata de catre Preasfințitul Vasile Bizau, va incepe la ora 10:00. Vor participa persoanele…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ca o prietena i-a propus sa iși urmareasca soții in club. Ce salariu primeste Bianca Dragusanu la emisiunea in care a inlocuit-o pe Gabriela Cristea "Am intrebat-o pe prietena mea daca vrea sa iesim in club. Iesim, dar hai sa-i urmarim!, mi-a spus ea. Cand…

- "As vrea sa vorbesc tuturor despre implicare, a scris medicul.O lectie din si despre care, am invatat multe. De la oamenii din jur, de la unii dintre colegi... Acum 6 luni am primit intr-o zi de vineri cazul unui tanar de 33 ani, care in ultimii ani a muncit in Anglia si care, intors…

- O familie din nordul Bucurestiului aloca, in medie, aproximativ 3.000 de euro pentru o vacanta, cu 45% mai mult decat o familie din sudul Capitalei si de doua ori mai mult decat cheltuiala medie a unei familii la nivel national, potrivit unui studiu realizat de TUI TravelCenter, unul din cei mai…

- Sirimavo Bandaranaike era obișnuita cu politica. Tatal sau era membru al Senatului. Dorind ca fiica sa sa aiba o educație aleasa, parinții sai au trimis-o la una dintre cele mai bune școli cu internat. Dupa ce a terminat studiile, ea s-a axat pe voluntariat. A mers zeci de kilometri prin jungla pentru…

- Elena Ferrante, cel mai bine vandut autor italian, aclamata pentru seria Tetralogia napolitana "Prietena mea geniala", va scrie editoriale in Guardian Weekend magazine, anunta publicatia britanica.

- In stațiunea Uluwatu (insula), a fost deschisa stațiunea de cinci stele The Edge, bazinele careia se afla pe marginea unei stinci de 150 de metri, care atirna, practic, deasupra prapastiei, informeaza publicația Metro. Cazarea intr-unul din cele patru bungalouri cu vedere spre Oceanul Indian va va costa…

- Ajunsa pana pe locul 44 WTA (cel mai bun din cariera) dupa un inceput foarte bun de an, Mihaela Buzarnescu sustine un important test impotriva numarului doi mondial - Caroline Wozniacki. Meciul contand pentru turul intai de la Australian Open va fi in direct pe Eurosport si LiveText pe HotNews.ro de…

- Politistii galateni au identificat, in ultimele zile, mai multe persoane acuzate de comiterea unor talharii sau a unor furturi. Politistii Biroului Investigatii Criminale au identificat si depistat o femeie de 39 ani din Galati, banuita de savarsirea a doua infractiuni de furt. In fapt, femeia ar fi…

- Tehnologia si vremurile in care traim evolueaza cu o repeziciune, care, de cele mai multe ori ne lasa in imposibilitatea de a-i spune NU, chiar daca nu ne regasim in multe schimbari actuala. Asa se intampla si in cazul accesului copiilor la calculator, tablete si alte gadgeturi, de la varste fragede.…

- Trei cetateni din Sri Lanka au fost depistati, la Brasov, cu sedere ilegala, pe numele acestora fiind emise decizii de returnare, prin care sunt obligati sa paraseasca teritoriul Romaniei, precizeaza intr-un comunicat de presa transmis Agerpres Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ) Brasov."Politistii…

- Astazi vorbim despre manichiura, tendințe, culori, forma unghiilor, oja, gel, aproape tot ce ține de ingrijirea mainilor. Imi amintesc cu drag de perioada copilariei cand imi puneam pe fiecare deget cate un cornet din hartie ca sa am unghii lungi, așa imi imaginam, apoi cand eram un pic mai mare cumparam…

- Viața este ca o cursa pentru mulți dintre noi: o cursa pentru o promovare la locul de munca, pentru corpul perfect etc. In acest haos, nu avem un minut de rezerva pentru a face o pauza, a ne uita in jur și a spune: „Viața este frumoasa!”. Se poate intampla ca acest sentiment de armonie sa nu vina niciodata…

- CJ Tulcea se retrage din Asociatia Litoral Delta Dunarii Foto: Arhiva/Irinel Calin. Autoritatile judetene din Tulcea au hotarât sa se retraga din Asociatia Litoral Delta Dunarii din cauza faptului ca majoritatea actiunilor de promovare ale asociatiei au vizat statiunile de la malul marii.…

- Dupa noua ani de casnicie, Cristi Chivu si Adelina inca se iubesc ca la inceput! Cei doi si-au petrecut sarbatorile de iarna in Maldive, acolo unde s-au pozat in tot felul de ipostaze inedite.

- Judecatorii de la ICCJ ar putea decide miercuri arestarea in lipsa a lui Radu Mazare. Instanța suprema urmeaza sa stabileasca daca va analiza situatia fostului edil inainte de 23 ianuarie. Magistratii de la instanta suprema au fost sesizati de organele de politie cu privire la plecarea lui Radu Mazare…

- Invitata sa prezinte concertul de Anul Nou in capitala Moldovei, frumoasa blonda a avut parte de petrecere si rasfat de zile mari. In noaptea dintre ani, Dana Savuica a fost gazda concertului de la Iasi, care l-a avut cap de afis pe artistul australian Faydee si care a continuat cu recitalurile lui…

- Un cuplu a platit pentru o vacanța de Revelion cat pentru un apartament cu trei camere in București. Potrivit unui director de vanzari de la o agenție de turism din Romania, cea mai scumpa vacanta de Revelion a costat 84.000 euro pentru doua persoane, in Maldive, informeaza capital.ro. In pachetul…

- Revelion la tarife de neegalat in Serbia, unde sute de romani au fost atrasi cu oferte incredibile. Hotelurile si restaurantele din Kladovo vor fi neincapatoare in noaptea dintre ani, iar peste 90% dintre oaspeti sunt din Romania.