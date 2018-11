Stiri pe aceeasi tema

- Este o zi extrem de trista pentru Anamaria Prodan. Mama ei, Ionela Prodan, ar fi implinit astazi varsta de 71 de ani. Cu aceasta ocazie, in miez de noapte, impresara a transmis un mesaj emoționant, adresat mamei sale trecute in neființa.

- Un mesaj pe Facebook le-a salvat viața. Doi turiști care au suferit un accident in Bali, au avut ideea geniala de a se folosi de rețelele sociale pentru a alerta autoritațile, scrie libertatea.ro.

- Cristi Brancu si Marcel Toader sunt la cutite dupa ce prezentatorul tv a spus despre fostul rugbist ca a trait toata vara pe banii femeilor la mare, asa cum de altfel ar fi facut si in casniciile pe care le-a avut. Afaceristul i-a oferit o replica, ieri, lui Brancu, atunci cand s-a aflat ca are […]…

- Aproape patru sute de social-democrați buzoieni au participat la conferința de alegeri a Organizației Municipale PSD Buzau. In cadrul acesteia a fost ales Constantin Toma ca președinte, pentru urmatorii doi ani. Conferința a debutat cu intonarea imnului. A urmat apoi discursul președintelui Organizației…

- Primul om in stat cere Executivului o procedura rapid in privinta despagubirilor acordate populatiei si producatorilor afectati de pesta porcina africana. Totodata, nu au fost putini cei care au remarcat tonul critic din noul mesaj facut public de la Cotroceni, in cursul zilei de vineri, la adresa reprezentantilor…

- Fiul Anamariei Prodan a implinit 10 ani, iar mama lui a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare. Reghe Jr. a crescut și seamana cu ambii parinți, dupa cum au observat și internauții. Prezentatoarea de la Pro tv i-a transmis acestuia un mesaj emoționant. „La mulți ani, gandacelul meu! Mami…

- Daniel Dragomir a scris luni, pe Facebook, referitor la declaratiile lui George Maior, fostul director al SRI din perioada in care Dragomir era ofiter in serviciul secret, ca acesta nu a inteles nimic din relatia cu SUA, daca nu stie cine e Rudolph Giuliani, amintindu-i de unele denunturi.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis joi un mesaj cu ocazia Zilei Comemorarii Victimelor Fascismului si Comunismului in care spune ca, la mai bine de un secol de la instalarea primelor regimuri totalitare,“nicio utopie nu s-a dovedit mai sangeroasa decat fascismul si comunismul”. Presedintele vorbeste…