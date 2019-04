Dana Rogoz, mărturisire CUTREMURĂTOARE. Vedeta suferă de o BOALĂ INCURABILĂ Dana Rogoz este obligata sa tina un regim strict. Dana Rogoz, dezvaluiri intime. In ce loc public a facut sex si de ce apeleaza la autosatisfacere "Viata la 30+... Obligatoriu trebuie sa fiu mai atenta. Plus ca am si Hashimoto (poate vom vorbi intr-o zi despre asta), ceea ce, teoretic, presupune pe termen lung o tendinta de ingrasare. Momentan am luat-o usor, cu mai putina paine si mai putine paste. Dar de la doamna dr. nutritionist am aflat ca regimul tip "fasting" e o varianta de luat in calcul, daca e tinut cum trebuie. Momentan incerc sa tin 12 ore pauza intre ultima inghititura… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

