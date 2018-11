Dana Rogoz, luată la rost de băiețelul ei. “Am început să ma scuz copilului” Dana a povestit pe blogul ei, cum Vlad a certat-o pentru ca uita diverse lucruri, unele chiar importante. Vedeta a postat un mesaj pe blogul personal. „Ieri am intrat in casa și m-am apucat sa pregatesc niște comenzi. Dar simțeam ca ma deranjeaza ceva: agitata fiind sa rezolv cat mai multe treburi intr-un timp cat mai scurt, uitasem sa imi dau jos geanta, pe care o țineam poștaș. Cum sa intri in casa și sa uiți sa iți dai geanta jos de pe umar?!?! Acum 2 seri, in mașina, Vlad ma aude spunand “Iiiii, am uitat…”. Ma opresc la “am uitat”, ca nu avea sens sa detaliez copilului (…) Macar nu am uitat… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

