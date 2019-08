Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz și regizorul Radu Dragomir sunt casatoriți din anul 2012 și au impreuna un baiețel pe nume Vlad, in varsta de 5 ani. Cei doi sunt foarte discreți din fire și rareori vorbesc despre viața personala. Dana Rogoz și Radu Dragomir, in ciuda diferenței de varsta de 17 ani, se ințeleg foarte bine.…

- Dana Rogoz a oferit amanunte mai puțin cunoscute despre partenerul ei de viața, Radu Dragomir. Actrița a acordat un interviu pentru publicația Formula As, in care a vorbit despre soțul sau. vedeta și-a amintit de momentul in care s-au cunoscut și a dezvalui ca s-a mutat impreuna cu acesta inainte sa…

- Culița Sterp este unul dintre cei mai apreciați artiști din Romania. De cand este un barbat singur, interpretul a reușit sa puna cateva inimi pe jar și a starnit interesul multor fete mai ales dupa ce a intrat, pentru cateva zile, in casa “Puterea Dragostei” sezonul 1. Recent, presa mondena a scris…

- Dana Rogoz și soțul sau, Radu Dragomir, au implinit 7 ani de cand au ajuns in fața altarului. Cei doi au ales sa sarbatoreasca momentul intr-un mod inedit, alaturi de baiețelul lor, Vlad, intr-un loc special. Dana Rogoz, in varsta de 33 de ani, și soțul sau au sarbatorit „Nunta de Cupru” in același…

- Ziua de 9 iulie este una extrem de importanta pentru actrița Dana Rogoz. Este ziua cand vedeta și-a unit destinul cu Radu Dragomir. Dana Rogoz aniverseaza șapte ani de la casatoria sa cu Radu Dragmir. Vedeta a marcat momentul și pe contul ei de socializare. "9 iulie 2012. Foarte fericiti si emotionati,…

- La doar 2 luni de la prabușirea lanțului sau de magazine, care a dus la pierderea a 1.000 de locuri de munca, Jamie Oliver a hotarat sa se mute impreuna cu familia sa intr-un conac vechi de 449 de ani. Acesta l-a cumparat la finalul anului 2018 și l-a renovat recent cu scopul de a-l transforma in "casa…

- Dana Rogoz și partenerul ei de viața au aniversat 15 ani de cand se cunosc. Cei doi au dat publicitații o fotografie pe care le-a facut-o fiul lor. Dana Rogoz este casatorita cu regizorul Radu Dragomir. Cei doi, și-au unit destinele in anul 2012, din mariajul lor rezultand un baiețel, Vlad. Soțul Danei…

- Andreea Antonescu și soțul sau, Traian Spak, sunt casatoriți din 2011 și au impreuna o fetița, pe nume Sienna, in varsta de 8 ani. Din cauza distanței dintre cei doi, avand in vedere ca acesta locuiește in America din 2013, unde are o afacere in domeniul tranzacțiilor auto, iar Andreea are concerte…