Stiri pe aceeasi tema

- Forin Totan si Orchestra Sinfonia Bucuresti ne-au dat intalnire duminica, pe 1 septembri, de la ora 20.00, la ultimul concert din 2019 din seria „Bucuriile muzicii“, desfasurat in Parcul Coltea.

- Fundasul Adrian Rus, de la MOL Fehervar, a declarat, luni, ca este suta la suta roman si ca a primit cetatenia romana doar la 19 ani, subliniind ca mama lui a plans de bucurie cand a auzit ca a fos convocat la nationala Romaniei, informeaza frf.

- Primul interviu al lui Adrian Rus la naționala mare: “Sunt 100% roman, mama a plans de bucurie ca am fost convocat, am luat cetațenia maghiara, la 19 ani, doar ca sa-i fie bine clubului la care jucam in Ungaria!”. Internaționalului de tineret Adrian Rus a fost trimis la echipa secunda a clubului maghiar…

- Adrian Rus (23 de ani), fundașul convocat in premiera de Cosmin Contra la prima reprezentativa a Romaniei, a vorbit despre conflicul cu cei de la MOL Vidi și a facut o declarație de dragoste „tricolorului”. Meciul Romaniei cu Spania se va juca pe 5 septembrie, pe Arena Naționala, de la ora 21:45, in…

- Ziua de 12 august a reprezentat pentru intorsureni un moment de maxima implicare sociala datorita (și din cauza) festivalului Ciobanașul. In acea zi, s-au facut publice datele oficiale ale festivalului anual, iar afișul evenimentului a ridicat, alaturi de problemele politice cu care localnicii se confrunta…

- Veste mare in lumea muzicii romanesti. O cunoscuta artista din Romania s-a casatorit. Frumoasa cantareata de muzica populara si-a unit destinul, weekendul trecut, cu cel al iubitului ei, tot artist si el, iar intregul evenimentul a fost unul de poveste.

- Fosta prezentatoare de televiziune Andreea Raicu și-a aniversat ziua de naștere in data de 18 iulie.. Vedeta a implinit 42 de ani. Pe contul sau de Instagram, Andreea Raicu a transmis un mesaj prin care le mulțumește celor care i-au facut urari de ziua sa de naștere. Mesajul este insoțit de o fotografie…

- Prințesa Diana, care ar fi implinit, luni, 58 de ani, și-a sarbatorit ultima zi de naștere cu doar cateva saptamani inainte de a muri intr-un accident tragic, la varsta de 36 de ani. La aniversarea ei, Lady Di a avut parte de mai multe surprize.