- In timp ce organizatorii Marii Adunari Centenare se asteptau la prezenta a 100 de mii de oameni in centrul Chisinaului pentru ziua de duminica, 25 martie, autoritatile moldovenesti anunta ca la evenimentul dedicat implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania s-ar fi adunat doar 7.000 de…

- Averea proprietarului Inditex, Amancio Ortega, se prabuseste. A inregistrat cea mai mare scadere din top 500 miliardari ai lumii. Daca in 2016 Amancio Ortega era al doilea cel mai bogat om al lumii, astazi se situeaza pe locul cinci in topul miliardarilor lumii, cu o avere de 69,9 miliarde…

- Intr-o postare publicata pe contul sau de Facebook, seful Sectiei de Chirurgie Plastica si Reconstructiva de la Spitalul Judetean Brasov, medicul Dan Grigorescu, a povestit cum o pacienta pe care a operat-o, o femeie in varsta de 45 de ani, nu primeste pensie de boala, desi nu-si poate folosi mana…

- Doi tineri din Gura Humorului, din care unul minor, au furat burlanele de pe zidurile Bisericii ,,Sfinții Imparati Constantin si Elena” din orasul Gura Humorului. Din cercetarile poliției rezulta ca furtul a fost comis in mai multe etape, pe 20 martie și in noaptea de 20 spre 21 martie. Polițiștii…

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Cel putin 30 de persoane au fost spitalizate din cauza intoxicatiei dupa ce un vulcan din provincia indoneziana Java de Est a aruncat in atmosfera fum toxic, au anuntat autoritatile locale Circa...

- Mansarda Radio Guerrilla se va numi “Studioul Andrei Gheorghe”, au decis foștii colegi ai omului de radio, care a murit la varsta de 56 de ani, lasand multa durere in sufletele celor care l-au cunoscut. Pe contul de socializare, foștii colegi de radio ai lui Andrei Gheorghe au postat un mesaj emoționant,…

- Pana in 2030, generatia Baby Boomers va depasi 65 de ani, ceea ce va insemna ca unul din cinci rezidenti ai Statelor Unite va atinge varsta pensionarii, potrivit Fiscal Times. Pana in 2035, raportul dintre varstnici si tineri se va schimba pentru prima data in istoria Statelor Unite, ajungandu-se…

- Un spital austriac a angajat un ”vanator de unde negative” pentru a bloca fluxurile energetice negative din cladirea in care urmeaza sa funcționeze. Pentru acest serviciu s-au platit 95.000 de euro. Reprezentanții diocenezei din Viena au reacționat ironic la acest anunț spunad ca era mai ieftin sa cheme…

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei.Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton.Podul pietonal fusese instalat sambata,…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a raspuns la o intrebare cheie. In primul interviu video de la fuga in Serbia, Ghita a raspuns fara menajamente la intrebarea lui Ion Cristoiu. Este sau nu ofiter acoperit?Citește și: Acum s-a aflat! Cui i-a trimis bani milionara Israela Vodovoz, cu doar…

- Accident rutier grav in nordul Turciei. 13 oameni au murit, iar 20 au fost raniti dupa ce autocarul in care se aflau s-a ciocnit violent de un camion parcat pe marginea drumului. Medicii sustin ca mai multe dintre victime au fost internate in stare grava.

- Razboiul din Siria a facut aproximativ 511.000 de morti din 2011 si pana in prezent, potrivit unui nou bilant prezentat luni de Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), in contextul in care conflictul sirian intra in aceasta saptamana in al optulea an, relateaza Reuters. Aproximativ 85%…

- TRAGEDIE IMENSA: 16 oameni AU MURIT, dupa ce un fulger a lovit o biserica. Alte 140 de persoane sunt RANITE. Prima reactie a PRIMARULUI Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata dupa ce un lacas de cult a fost lovit de fulger. Tragedia a avut loc in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand…

- Cel putin 16 persoane si-au pierdut viata sambata in sudul Rwandei, dupa ce un lacas de cult apartinand Bisericii Adventiste de Ziua a Saptea a fost lovit de fulger, a declarat un responsabil local duminica, citat de AFP.Primarul districtului Nyaruguru, Habitegeko Francois, a declarat telefonic…

- Dupa Congresul PSD, filosoful Mihai Sora a tras o concluzie legata de tinerii social-democrati. "Am ras. Am stors si multe lamai. La socoteala de pe urma, nu servitutea veteranilor este descurajanta, ci zelul, ardoarea celor tineri, iresponsabili", a scris acesta pe Facebook. Mihai…

- Flacarile au mistuit o biserica din județul Cluj. Din lacașul de cult, monument istoric, a ramas doar acoperișul și pereții care stau sa cada. Incendiul extrem de puternic a fost stins de catre pompieri dupa patru ore. Acum, oamenii spun cu lacrimi in ochi ca nu au unde sa se mai roage. Cauza izbucnirii…

- Rodica Bucur a intervenit in direct la o emsisiune tv si a marturisit ca Israela Vodovoz a murit din cauze naturale. opinia sa, fosta balerina nu suferea de depresie. Israela Vodovoz a murit. Ce se intampla cu averea milionarei gasite decedata in locuinta ei "Am fost plecata din tara,…

- Echiparea cu internet wi-fi a autocarelor care asigura curse pe rute interne face ca acest mijloc de transport sa fie tot mai atractiv pentru calatorii romani, inclusiv pentru oameni de afaceri si corporatisti, se arata intr-un studiu.

- Fostul deputat Vlad Cosma s-a prezentat, miercuri, la Parchetul General, pentru a depune noi documente in cazul plangerii depuse impotriva fostului procuror Mircea Negulescu si a altor trei magistrati din DNA Ploiesti.

- Noi reguli in Parcul Național Defileul Jiului. Mașinile de teren și ATV-urile nu mai au voie in interiorul parcului ci doar in zonele special amenajate. La fel și turiștii care vor sa vada zona. Potrivit reprezentanților Parcului Național Defileul Jiului, cei care vor fi prinși incalcand regulile vor…

- Soferul unui autobuz, care transporta nuntasi, a pierdut controlul asupra vehiculului in momentul in care se afla pe un pod, iar autobuzul a cazut intr-un rau de la inaltimea de opt metri. "In autocar erau in jur de 60 de persoane, majoritatea femei si copii", a declarat un reprezentant al…

- Cu ajutorul datelor online ale unui site care prezinta genealogiile diferitelor familii din Statele Unite, cercetatorii au intocmit cel mai mare arbore genealogic din lume, cuprinzand 13 milioane de oameni din 11 generatii. Desi numerele sunt impresionante,...

- Procurorul general Augustin Lazar sustine, intr-un interviu acordat AGERPRES, ca exista metode sofisticate de frauda in achizitiile publice, in care sunt folositi ca paravan "oameni de paie" cu o cultura modesta, astfel incat este necesara mentinerea infractiunii de abuz in serviciu pentru a proteja…

- Bill Gates, fondatorul Microsoft, este de parere ca anonimatul monedelor virtuale nu este un lucru bun, pentru ca prin folosirea lor se pot achizitiona droguri, se pot finanta atentate teroriste sau se pot spala bani, relateaza BBC. Monedele virtuale ucid oameni prin faptul ca sunt folosite…

- Mii de oameni au protestat, marti, in Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- Arena Naționala a fost vizitata in 20 și 21 februarie de o delegație formata din 30 de specialilști ai UEFA, care au inspectat arena pentru a vedea ceea ce trebuie facut ca stadionul sa fie gata pentru partidele pe care le organiza. ...

- La 7 ani dupa ce fata cu parul de foc a murit, tatal spune ca pentru el, Madalina ii este alaturi in fiecare zi. "Ce simte un parinte acum nu sunt cuvinte... E un an si de cand mama Madalinei s-a dus (...) Am spus demult ca nu mor caii cand vor cainii si n-o sa-mi dau sufletul pana nu aflu…

- Autor: Yves Chiron Locul: un camp pustiu, o pestera, capela unei manastiri. Momentul: noaptea sau dimineata devreme, in Lourdes, Paris, Fatima sau in alta parte. Martori: credinciosi, oameni simpli. Semn de avertizare: o rafala de vant, un fulger pe cer, un porumbel alb. In cele din urma apare Fecioara……

- CHIȘINAU, 20 feb — Sputnik. Anul acesta, din 19 februarie, intram în Postul cel Mare. Unii vor încerca sa parcurga patruzeci de zile în înfrânare, în rugaciune si savârșind mai multe fapte bune. Frumos ar fi ca tot mai multi crestini sa…

- Fotbalistul dinamovist Gabriel Torje a declarat, duminica, dupa derbiul cu FCSB, scor 2-2, ca golul inscris de el este unul trist, deoarece Dinamo nu a invins, si ca acest este dureros, insa fotbalul este frumos tocmai pentru ca ofera astfel de rasturnari de situatii."Ne pare rau de aceste…

- SfA¢ntului Sinod al Bisericii Ortodoxe RomA¢ne a hotAƒrA¢t ca, A®n lAƒcaAYurile de cult, sAƒ fie interzise desfAƒAYurarea AYi filmarea activitAƒAilor culturale AYi artistice, pe motiv cAƒ acestea "pot provoca tentinAe de auto-secularizare" a spaAiului bisericesc. Vor fi acceptate filmAƒrile la nunAi…

- In biserica, la rand la spovedit: o olteanca, o ardeleanca si o moldoveanca. Olteanca intra prima. - Ia spune. Ai calcat stramb vreodata? - Da, parinte! - Atunci, trebuie sa ocolesti biserica de cate ori ai pacatuit, citind din cartea de rugaciuni! Olteanca da doua ture…

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei susține ca toate cultele religioase ar trebui lasate sa respire, dupa ce ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a spus ca biserica ar trebui impozitata. „Ceea ce dorește domnul Teodorovici se intampla deja. BOR colaboreaza cu statul, ca și celelalte culte religioase,…

- In contextul atentionarilor meteorologice referitoare la caderi de precipitatii sub forma de ninsoare, insemnate cantitativ si viscolite, politistii rutieri recomanda tuturor participantilor la trafic sa manifeste maxima prudenta!

- Luni seara, unul dintre cei mai apreciați profesori din Pitești a incetat din viața. Profesorul Teodor Nicolau, fost director al Colegiului Național Zinca Golescu din Pitești, a facut stop cardio-respirator in timp ce se afla in stația de autobuz din Craiovei. Un echipaj SMURD a intervenit la fața locului,…

- Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea Fericitul „ar putea sa spuna ce crede, eu ii spun ce stiu si aplic ce trebuie”. „Patriarhul se inspira din ceea ce spun eu. Sunt o sursa de inspiratie pentru Patriarh”, a adaugat ministrul…

- Copiii din centrele de plasament, care au trecut de cele mai multe ori prin traume multiple, au nevoie in primul rand de atentie, intelegere si afectiune. Cadourile duse de Craciun sau de Paste ajuta, dar nu sunt nici pe departe suficiente. Iarina Tarban, fondator si Director Executiv Ajungem Mari,…

- "Tineretul din ziua de azildquo; o expresie pe care o auzeam si noi la parintii nostri si poate ne dadeam ochii peste cap, exasperati, cand ne o spuneau , dar pe care o folosim si noi acum, parinti fiind, cu un pic de teama poate. Cu siguranta, multe s au schimbat din copilaria noastra si pana azi,…

- Cu o regretabila intarziere va notificam cu privire la apariția in spațiul public a fotografiei alaturate. Ea a fost realizata pe 7 ianuarie 2018, cand Preasfințitul Vincențiu a savarșit Sfanta Liturghie la Biserica cu hramul «Sfantul Ioan Botezatorul» din Slobozia. Și va juram ca n-am fi fluierat langa…

- Doi pensionari stateau in parc pe o banca, cand vad o blonda. Unul dintre ei spune:– Vezi blonda aia? Moare dupa mine!Celalalt raspunde:– Cum asa?Primul pensionar:– Doar nu moare inaintea mea! *** Steve era burlac , traia acasa cu tatal lui si lucra in „bussiness”-ul…

- Crestinii sarbatoresc in fiecare an, pe data de 12 ianuarie, pe Sfanta Tatiana. Putini credinciosi stiu despre aceasta sarbatoare al carei nume multe femei il poarta. Sfanta Tatiana a trait in perioada anilor 223-235. Aceasta a trait o viata curata, nu a vrut sa se casatoreasca si si-a dedicat viata…

- De departe cele mai populare nume sunt Ioan (486.083 de romani), Ion (378.999), Ionut (342.935), Ioana (380.978), Ionela (145.593) si Oana (72.185), insa exista si foarte multe derivate ale acestora, incepand cu Nelu (21.284 de romani), Ivan (peste 5.000) sau Jana (peste 5.000), Ionuta, Nela si chiar…

- O tanara artista din Pitești, cunoscuta pentru efectele speciale pe care le crea in make-up, s-a stins din viața, noaptea trecuta, din cauza unei boli grave. Monalisa Pandelea a fost diagnosticata in urma cu cateva luni cu cancer și, din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru…

- In pragul noului an, pe 31 decembrie 2017, in Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Rașinari a avut loc vernisajul celei de a XXI-a editii a expozitiei de icoane pe sticla a copiilor iconari din Rasinari. Read More...

- La slujba Acatistului Domnului nostru Iisus Hristos, oficiata la Catedrala Patriarhala inainte de trecerea in noul an, Patriarhul Daniel a spus ca acum "se cuvine sa ne gandim mai mult la ceea ce inseamna darul timpului vietii prezente pamantesti, ca timp de pregatire pentru viata eterna din imparatia…

- Președintele Klaus Iohannis nu a mers, așa cum obișnuia in fiecare an alaturi de soția sa, la sluba de Craciun care a avut loc la Biserica romano-catolica din centrul Sibiului. Astfel, ea a participat neinsoțita, avand totodata și o ieșire nervoasa la adresa jurnaliștilor care au intrebat-o ce iși dorește…