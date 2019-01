Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 38 de ani si-a pierdut viata miercuri seara, in statia de cale ferata Apahida din judetul Cluj. Potrivit primelor informatii, clujeanul s-ar fi sinucis. Totusi, nu iese din calcul ipoteza unui accident.

- Carlos Ghosn, fostul director general al companiei Nissan, se afla in arest preventiv in Japonia desi nu a fost inca inculpat, o situatie ce ridica semne de intrebare privind procedurile judiciare, scrie publicatia The Wall Street Journal, evocand ipoteza unui plan de blocare a fuziunii cu Renault,…

- Mirela, concurenta a emisiunii "Insula Iubirii" a reusit sa ridice cateva semne de intrebare in randul admiratorilor sai. Frumoasa bruneta a postat pe contul personal de Instagram o fotografie in care isi tine mainile in dreptul abdomenului si nu oricum! Concurenta a format o inimioara, gest pe care…

- Telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii" si-au ridicat semne de intrebare dupa ce concurenta Mirela a facut publica o fotografie cu ispita alaturi de care a petrecut cel mai mult timp in Thailanda si pentru care a recunoscut ca simte o atractie.

- Salman Khan a fost acuzat de violența fizica intr-un interviu acordat presei internaționale de catre fosta sa partenera de viața, frumoasa și celebra actrița, Aishwarya Rai. Salman Khan și Aishwarya Rai au foarmat un cuplu o buna perioada de timp, insa, se pare, comportamentul violent și gelozia actorului…

- In ultimele zile mai multe ziare ar fi spus ca decizia lui Taylor Swift de a-și anunța intențiile de a vota pentru democrați in Tennessee – a condus la o gramada de inregistrari ale alegatorilor – aproape 2 milioane de fani ai cantareței. “Postare de pe Instagram al lui Taylor Swift a provocat o creștere...…

- Faptul ca referendumul nu a putut fi validat, unii preoți au fost dezamagiți, dar și revoltați in aceeași masura și au reacționat cam dur. Magda Vasiliu a facut public mesajul unui preot din Italia trimis enoriașilor sai. Fosta prezentatoare tv a ramas fara cuvinte cand a vazut gestul facut de preot,…