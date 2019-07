Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta pare a fi seara in care multe necunoscute de pe Insula Iubirii se rezolva. Mai intai, Geanina afla adevarul și vede ce face iubitul sau departe de ea. In același timp, tot in resortul fetelor se petrece minunea și inevitabilul se produce

- Imediat ce a lansat ultima piesa care are ca subiect infidelitatea, Liviu Teodorescu a fost luat la intrebari: Si-a inselat sau nu iubita? Ei bine, invitat la "Rai Da Buni", artistul a marturisit ce s-a intamplat, de fapt si a raspuns la controversata intrebare.

- Intoarce banii cu lopata, dar stie ce inseamna munca! Oana Zavoranu este o femeie extrem de respectata si apreciata pentru ca, intotdeauna, a spus lucrurilor pe nume. Intrebata ce ar face pentru o suma impresionanta de bani, vedeta nu a ezitat si a oferit un raspuns care a ridicat oamenii in picioare.

- Lavinia Pirva trece prin cea mai frumoasa perioada din viața ei. Are grija de micuț, dar nu-și neglijeaza celelalte responsabilitați. Andreea Marin, prima reactie despre baietelul Laviniei Pirva si al lui Stefan Banica. Fiica ei si-a vizitat fratiorul vitreg Artista a dorit sa le transmita…

- Arata demential, are o cariera de succes si o familie frumoasa! Ce-si mai poate dori Anamaria Prodan de la viata! Vedeta a precizat in aceasta seara ca nu ar schimba nimic. E si normal, cand are lumea la picioare!

- Cand pui in balanța cariera și familia, uneori, balanța nu sta-n echilibru, ci inclina intr-o parte sau cealalta. In cazul Cristinei Rus, al Danei Nalbaru sau al lui Șerban Copoț, balanța a-nclinat in favoarea celor dragi, așa ca muzica a devenit un reper din trecut. Iata ce alte vedete au renunțat…

- A fost ceruta in casatorie, a spus lumii ca este extrem de indragostita de Florin Pastrama, iar acum urmeaza sa devina mama pentru a treia oara? Brigitte Sfat a raspuns la intrebarea de pe buzele tuturor: este sau nu insarcinata?