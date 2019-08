Dana Nălbaru rupe tăcerea despre suferința la 40 de ani La 40 de ani mulți oameni iși reanalizeaza viața și realizeza cu suferința ca adevaratele prioritați sunt altele, fac schimbari majore (divorțeaza, iși schimba cariera, incep sa calatoresca in cautarea spiritualitații) pentru a se putea intoarce la ei. Dana Nalbaru lanseaza strigatul de ajutor al acestor oameni aflati in suferinta, in noul clip, denumit simbolic DRAMA. A doua piesa din campania Redescopera iubirea, compusa si interpretata de Dana Nalbaru, vine cu un mesaj mult mai puternic despre drama oamenilor insingurati si nefericiti fix in acea etapa a vietii cand se asteptau sa fie impliniti… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

