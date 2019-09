Dana Nalbaru, atacata de hateri. Cum a reactionat!

Stiri pe aceeasi tema

- Dana Nalbaru, fosta componenta a trupei Hi-Q, a facut declarații despre viața sa dupa destramarea formației. In cadrul unui interviu pentru okmagazine.ro, Dana Nalbaru a fost intrebata despre momentul in care a decis sa se retraga din lumina reflectoarelor. "Eu nu m-am retras niciodata cu adevarat din…

- Un barbat din Komi, nord-vestul Rusiei, a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare. Acesta și-a omorat un prieten cu care bause, dupa care și-a facut selfie cu cadavrul. In octombrie 2018, barbatul, al carui nume nu a fost dat publicitații, a baut impreuna cu un prieten, in Vorkuta. La un moment, atacatorul…

- Un vlogger de pe Youtube s-a decis sa abandoneze complet orice apariție pe internet, spunand ca a fi influencer „este o treaba banala”. Starul YouTube Christine Sydelko, care are 1,3 milioane de abonați pe canalul ei, a scris luna aceasta pe Twitter ca „renunța la internet”, spunand ca este „un job…

- Adina de la Heaven a nascut, joi, o fetița perfect sanatoasa, careia i-a pus numele Zaynab Maria. Cantareața și partenerul ei de viața, Glance, care are 29 de ani, au fost extrem de emoționați cand au ținut-o pentru prima data in brațe pe micuța lor prințesa. Artista a impartașit vestea ca…

- In urma cu trei ani, Dragoș Bucur și soția lui, Dana Nalbaru, au luat o decizie considerata de mulți nepotrivita. Cei doi și-au retras fiica de la școala pentru a o educa in sistem homeschooling. La trei ani din momentul in care Sofia a trecut la 'homeschooling'. Dragoș Bucur a declarat pentru revista…

- Dana Nalbaru a postat pe contul de socializare o imagine, in care apare alaturi de fetița adoptata de ea și Dragoș Bucur. Alaturi, artista a scris și un mesaj. „Așa arata Somnorici :). Sa aveți o zi cu bucurie!”, a scris Dana pe contul de socializare. Fanii au reacționat imediat și i-au transmis zeci…

- Selfie a devenit la fel de omniprezent ca și McDonald’s – nu poți sa calatorești nicaieri fara sa vezi pe cineva care-și face selfie sau care flutura un selfie stick. Selfie-ul poate fi distractiv și duce la unele dintre cele mai hazlii amintiri dintr-o excursie, atata timp cat se respecta anumite reguli…

- Norvegianul Dj Kygo o „readuce la viata” pe Whitney Houston cu hitul "Higher Love", pe care artista il inregistrase intr-o alta versiune, inainte de moartea sa, in 2012. Rezultatul este spectaculos iar piesa face senzație in mediul online. Whitney a inregistrat o alta versiune a hitului "Higher Love",…