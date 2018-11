Dana Nalbaru și Dragoș Bucur au adoptat in urma cu aproximativ un an o fetița, pe nume Roxana , in varsta acum de 6 ani. Cei doi artiști mai au impreuna doi copii, pe Sofia și pe Kandri. Dana Nalbaru, in varsta de 42 de ani, fosta componenta a trupei Hi-Q, a dezvaluit detalii despre procesul de adopție și a povestit care au fost criteriile pe baza carora și-au ales fetița: „Am accesat lista copiilor greu adoptabili, lista copiilor pe care nu-i vrea nimeni. Am vazut-o si in patru luni ne-am cunoscut. La cateva saptamani dupa ce ne-am vazut a venit la noi si a ramas. A fost emotionanta pentru fiecare…