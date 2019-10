Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul la președinție al PSD, Viorica Dancila, a avut parte de un moment memorabil miercuri, in timpul unei vizite electorale in Slobozia. Acolo a dat peste un grup de pensionari care jucat table și șah,...

- S-au spus vrute si nevrute despre starea de sanatate a lui Florin Salam. Fiica lui, Betty, a dat cartile pe fata si a explicat ca nu a fost vorba de nicio operatie. Artista a dezvaluit ce s-a intamplat, de fapt, inainte ca manelistul sa decida sa ia o pauza de la cantari.

- Lipsit de empatie, profesionalism și...omenie! Familia unui bolnav de cancer a reclamat comportamentul unui medic de la spitalul din Huși. Ce i-a spus acesta pacientului care se lupta pentru fiecare gura de aer.

- Mama Mihaelei Adriana Fieraru, fetița in varsta de 11 ani din Gura Șuții, Dambovița, care a fost ucisa de olandezul Johannes Visscher, și-a condus copila, joi, pe ultimul drum. Femeia este devastata și a declarat ca nu și-a putut privi fetița, care a fost desfigurata de ucigașul pedofil.

- In urma cu trei ani, Dragoș Bucur și soția lui, Dana Nalbaru, au luat o decizie considerata de mulți nepotrivita. Cei doi și-au retras fiica de la școala pentru a o educa in sistem homeschooling. La trei ani din momentul in care Sofia a trecut la 'homeschooling'. Dragoș Bucur a declarat pentru revista…

- Gheorghe Dinca, barbatul care a socat o tara intreaga cu crimele sale, a uimit inca o data prin cerinta sa. Anchetatorii s-au aratat revoltati dupa ce l-au dus pe Gheorghe Dinca langa padurea unde spune ca ar fi aruncat oasele Luizei Melencu.

- Cazul fetelor disparute din Caracal l-a afectat serios pe Dan Diaconescu, celebrul prezentator tv, originar chiar din orașul oltean. Eliberat condiționat din inchisoare la sfarșitul lui 2017, dupa ce a ispașit 2 ani și jumatate din pedeapsa de 5 ani și 6 luni primita, Dan Diaconescu nu poate declara…

- Printul Harry are o casnicie fericita si un copil frumos cu Meghan Markle, dar acum cativa ani a fost la un pas sa fie cuplat cu nimeni alta decat Barbara Bush, fiica lui George W. Bush. A spus-o chiar Jenna Bush Hager, sora ei geamana, care a incercat sa le faca „lipeala”, dar un lucru […]