Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi informatii in legatura cu divortul Danei Grecu de tatal copiilor sai au scos la iveala adevaratul motiv al despartirii dupa mai bine de 20 de ani de la nunta. Sursele DAS au dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, ca prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine…

- Dana si Bogdan Grecu erau insurati de peste doua decenii si au impreuna un baiat si o fata, scrie wowbiz.ro. In presa au aparut deja fotografii cu noua iubita alui Bogdan, Ioana, despre care acesta a spus ca a gasit "fata din vis". Bogdan Grecu este un potent om de afaceri din Pitesti. Citeste…

- Ioana Toma, actuala iubita a lui Bogdan Grecu, si-a sters contul de Facebook, dupa ce a primit mai multe mesaje transante in care i s-a reprosat ca a distrus o casnicie de peste 20 de ani, dar si ca ea si afaceristul si-au cladit fericirea pe tristetea Danei Grecu.

- Invitata in emisiunea lui Mihai Gadea de la Antena 3, Dana Grecu a dat publicului o veste neașteptata. Ea a spus ca divorțeaza de soțul ei dupa aproape 20 de ani de casnicie și doi copii impreuna. Imediat a ieșit la iveala faptul ca soțul ei, Bogdan Grecu, are o noua iubita, Ioana Toma. Atat Bogdan,…

- Realizatoarea Antenei 3 Dana Grecu a anunțat saptamana aceasta ca are un nou nume, Dana Chera, luand prin surprindere pe toata lumea. Povestea din spatele anunțului ascunde detalii tulburatoare pentru jurnalista. Dana Grecu a divorțat de soțul sau cu care avea o relație de peste 20 de ani, din care…

- Vestea divortului Danei Grecu a venit ca o bomba la inceput de an! Realizatoarea Antenei 3 a marturisit, in direct, ca poarta un alt nume, ea chemandu-se acum Dana Chera. Dupa ce Dana Grecu a facut public faptul ca ea si Bogdan Grecu au divortat, pe pagina de Facebook a fostului sot al realizatoarei…

- Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca este "fata din vis". Iubita lui se numeste Ioana Toma si, in timp ce i-a facut o declaratie de dragoste, a dezvaluit ca relatia lor este mult mai veche. Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat ieri intr-o poza de partenera…

- Inainte ca Ioana Toma sa-si inchida pagina de Facebook, aceasta și-a schimbat numele pe pagina de socializare din Ioana Toma in Ioana Ally. Cu putin timp inainte ca Dana Grecu sa anunte ca a avut parte de o schimbare importanta in viața, Ioana Toma l-a etichetat intr-o poza pe fostul sot al…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa anunte despartirea de…

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…

- Dana Grecu a facut aseara un anunț care a șocat pe toata lumea. Jurnalista și realizatoarea TV a anunțat ca și-a schimbat numele și ca, implicit, a divorțat. Dana Grecu, in varsta de 40 de ani, a fost invitata in emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3, unde aceasta i-a marturisit lui Mihai Gadea ca…

- Fostul sot al prezentatoarei TV a fost etichetat ieri intr-o poza de partenera sa, careia i-a marturisit public ca o iubeste, chiar daca nu a folosit cele doua cuvinte de care, cei mai multi dintre barbati se feresc, scrie cancan.ro. Acest lucru s-a intamplat cu cateva ore inainte ca Dana Chera sa…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- Dana Chera a fost casatorita cu Bogdan Grecu timp ce mai bine de douazeci de ani. Ei il au impreuna pe David, care are 14 ani si pe Maria, de 11. Intr-o carte scrisa de o colega de breasla, prezentatoarea de la Antena 3 a dezvaluit ca este o "sotie supusa", desi in emisiuni este foarte certareata si…

- Anul 2018 a inceput cu o veste exploziva in lumea din showbiz! Cunoscuta realizatoare TV Dana Grecu si-a anuntat divortul de barbatul cu care era casatorita de aproape 20 de ani, dupa ce a marturisit ca se numeste Dana Chera. Bogdan Grecu are deja o noua partenera, despre care a marturisit public ca…

- Realizatoarea de televiziune Dana Grecu a facut unele declarații in cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, lasand sa se ințeleaga faptul ca a divorțat. „Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine. Inseamna ca…

- Dana Grecu este din nou o femeie libera, dupa ce a decis sa divorțeze de soțul ei. Realizatoarea tv a facut dezvaluirea in direct la tv. Citeste si Cele mai fierbinti aparitii la plaja in 2017. Dana Savuica, Bianca Dragusanu, Valentina Pelinel, Elena Udrea... FOTO "Daca toata lumea…

- O cunoscuta realizatoare de emisiuni de la Antena 3 a facut miercuri un anunț ciudat. "Pe mine ma cheama Dana Chera", a spus cea cunoscuta pana atunci drept Dana Grecu. Jurnalista nu a precizat de ce folosește alt nume decat cel real...

- Surpriza in direct! Anunț-șoc facut de cea pe care cu toții o știam, de ani de zile, drept Dana Grecu! Mai exact, aceasta a fost invitata la Sinteza Zilei, iar in fața lui Mihai Gadea, s-a prezentat in direct, drept Dana Chera, lasand sa se ințeleaga ca a divorțat. Insa, la inceputul emisiunii, jurnalista…

- Așadar, inainte de a lua numele soțului, adica Grecu, așa cum a chemat-o 20 de ani, pe jurnalista o chema Iosifescu, adica numele de fata. Amintim ca miercuri seara, la Antena 3, in emisiunea lui Mihai Gadea, Dana Grecu a precizat ca a avut parte de o schimbare importanta in viața. "Daca…

- Realizatoarea Antenei 3 Dana Grecu s-a prezentat la emisiunea lui Mihai Gadea cu un nou nume: Dana Chera. „Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine. Inseamna ce ce am facut, nu am facut rau. (…) Pe mine ma cheama Dana…

- Anunt socant facut de Dana Grecu in emisiunea „Sinteza Zilei" de la Antena 3. Vizibil emotionata, jurnalista a marturisit ca incepand de astazi se numeste Dana Chera. „Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine. Inseamna…

- Dana Grecu a anuntat, la finalul anului trecut, ca nu va mai prezenta emisiunea „La ordinea zilei” , de la Antena 3, iar miercuri seara, a venit in platoul emisiunii „Sinteza zilei” cu un anunt surprinzator. „Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte…

- Anunț șocant facut de Dana Grecu in emisiunea „Sinteza Zilei” de la Antena 3. Vizibil emoționata, jurnalista a marturisit ca incepand de astazi se numește Dana Chera.„Daca toata lumea te intreaba de ce nu mai fac emisiune in fiecare zi inseamna ca este o foarte mare raspundere pentru mine.…

- ”Pe mine ma cheama Dana Chera” i-a spus cea pe care o cunoșteam drept Dana Grecu lui Mihai Gadea, miercuri in emisiunea ”Sinteza Zilei”. ”Aveam impresia ca va cheama altfel” i-a spus Mihai Gadea. ”Da, foarte mulți ani, aproape 20”, a raspuns Dana Chera. ”De azi inainte va spun Dana…

- Cunoscuta prezentatoare TV Iuliana Tudor a fost invitata lui Mihai Gadea. La sfarșitul emisiunii ”Sinteza Zilei”, realizatorul TV a dus-o pe aceasta in culise, in regie. In gluma, Mihai Gadea a intrebat-o: ”Acum facem anunțul ca te muți la Antena?”. ”Nu, nu! Mutarea anului!…

- ”Unul dintre lucrurile de care mi-a parut cumva, cu adevarat rau, a fost ca n-am putut sa petrec atat de mult timp cu fetița mea. Dintr-odata, m-am trezit ca anii au trecut și unele dintre momentele care m-au facut cu adevarat fericit a fost s-o vad pe ea cum crește și, mai ales, cine devine ea,…

- Militarii care au susținut sicriul, crucea și coroana Regelui Mihai au fost prezenți la Antena 3, in emisiunea ”Sinteza Zilei”. Ei au vorbit despre emoțiile care i-au copleșit la funeraliile Regelui Mihai. Dana Grecu filma emisiunea sa, dar i-a fost atrasa atenția asupra imaginii din platoul…

- Realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei” de la Antena 3, Mihai Gadea, i-a amintit maestrului Tudor Gheorghe: ”Am vazut ca pe dvs. și pe maestrul Beligan v-au injurat niște intelectuali ca nu l-ați susținut pe dl Iohannis și ca l-ați susținut pe Ponta”. Maestrul Tudor Gheorghe a raspuns: ”Eu…

- La inceputul acestei luni, in cadrul galei AIB Londra, Mihai Gadea, directorul Antena 3 și realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei”, a fost desemnat „Prezentatorul Anului 2017”.Trebuie sa recunoaștem ca, prin emisiunea sa, Gadea ii aduce caștiguri importante televiziunii din trustul Intact.…

- Dana Grecu a renuntat la emisiunea „La ordinea zilei”, pe care o prezenta in fiecare zi la Antena 3. Jurnalista nu a vrut sa detalieze, vinerea trecuta, motivul pentru care a luat aceasta decizie. Ea si-a anuntat abrupt telespectatorii ca e ultima emisiune. Luni seara, in cadrul unui interviu difuzat…

- Dana Grecu a decis sa renunțe la emisiunea pe care o realiza, de luni pana vineri, la Antena 3, ”La ordinea zilei”! Jurnalista nu a vrut sa detalieze, vinerea trecuta, motivul pentru care a luat aceasta decizie neașteptata și surprinzatoare și pentru mulți dintre colegii sai.Luni seara, in…

- Dana Grecu a anunțat ca renunța la emisiunea sa zilnica de la Antena 3, ”La ordinea zilei”! Jurnalista a declarat ca pornește un nou proiect.”Nu m-a dat nimeni afara de la Antena 3. Raman in continuare la Antena 3. O sa fie niște proiecte spectaculoase. Cred, in acest moment al vieții mele,…

- Dana Grecu a surprins telespectatorii Antena 3 vineri seara! Jurnalista a anunțat ca emisiunea pe care o realiza in fiecare zi lucratoare, ”La ordinea zilei”, iși schimba formatul și nu va mai avea ediții de luni pana vineri.Sursele STIRIPESURSE.RO ne-au dezvaluit ce se intampla la televiziunea…

- Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei”, in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum „smenar”, „alcoolic” si „mincinos patologic”, conform stiripesurse.ro In aceasta emisiune,…

- Antena 3 a fost amendata cu 5.000 de lei de Consiliul National al Audiovizualului (CNA), joi, pentru o editie a emisiunii „Sinteza Zilei”, in care a fost insultat fostul presedinte Traian Basescu, cu apelative precum „smenar”, „alcoolic” si „mincinos patologic”.In aceasta emisiune, care a…

- Lovitura dura incasata de catre cei de la Antena 3. Emisiunea de top a postului de stiri, prezentata de Mihai Gadea a scazut in topul preferintelor telespectatorilor. Luna octombrie a fost una proasta pentru emisiunea lui Gadea care a coborat in topul celor mai urmarite talk-show-uri, conform paginademedia.ro.Citește…

- Vedeta Antenei 3, Mihai Gadea, a castigat premierul de 'prezentatorul anului 2017' la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume, anunta Antena 3.Mai multe detalii aici: Antena…

- Mihai Gadea, directorul Antenei 3 si realizatorul emisiunii ”Sinteza Zilei”, este o persoana extrem de discreta in ceea ce priveste viata lui de familie. Realizatorul TV a preferat sa-si tina sotia departe de ochii curiosilor, iar aparitia alaturi de Agatha Kundri sunt extrem de rare.

- Mihai Gadea este unul dintrei cei mai cunoscuți jurnaliști din Romania. Recent, directorul Antena 3 și realizatorul emisiunii „Sinteza Zilei” a fost premiat peste hotare. El a fost desemnat „Prezentatorul anului 2017”, in cadrul galei AIB Londra.In vreme ce cariera lui Gadea a ajuns sa fie…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume, anunta Antena 3.Printre…

- Performanta mondiala pentru Antena 3 la gala Asociatiei Internationale a Radiodifuzorilor. Mihai Gadea a obtinut premiul de „Prezentatorul anului 2017”, la gala AIB Londra. Realizatorul „Sinteza Zilei” a fost premiat de un juriu format din profesionisti media din intreaga lume. A fost o sectiune extrem…

- ”Acest gen de extremism, de stalinism, de fascism, sa le spui handicapați celor din mediul rural, sa fie inecați ca șobolanii, sa spui așa ceva este fascism. Sa identifici categorii de persoane sau cu nume și prenume și sa ceri acțiuni impotriva lor ca exterminarea este fascism. Sa urmarești o emisiune…

- Bomba a explodat in aceasta dimineața! Antena 3 este acuzata ca a difuzat investigații finanțate de magnatul George Soros, deși postul de televiziune a demarat in ultima perioada o campanie impotriva acestuia. Dovada este furnizata de Info Sud Est.Dupa ce in ediția din 17 octombrie 2017 a…

- Captura foto www.inpremiera.antena3.ro In ediția din 17 octombrie 2017 a emisiunii ”Sinteza Zilei”, moderatorul Mihai Gadea și invitații sai au lansat atacuri furibunde la adresa miliardarului american de origine maghiara George Soros, pe care il prezinta adeseori ca fiind un personaj sinistru, cu interese…

- Captura foto www.inpremiera.antena3.ro In ediția din 17 octombrie 2017 a emisiunii ”Sinteza Zilei”, moderatorul Mihai Gadea și invitații sai au lansat atacuri furibunde la adresa miliardarului american de origine maghiara George Soroș, pe care il prezinta adeseori ca fiind un personaj sinistru, cu interese…

- "De la Dana Grecu aș vrea, de ziua, sa imi spuna și mie ca ma apreciaza foarte mult și ca ma iubește pentru ca tuturor invitaților sai le spune acest lucru, dar mie nu mi-a zis niciodata", a spus Mugur Ciuvica. Jurnalista s-a conformat și i-a indeplinit dorința. [citeste si] Vedeți,…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a incheiat categoric interviul acordat lui Mihai Gadea, in ediția de luni seara a emisiunii „Sinteza Zilei”, de la Antena 3, tranșand problema guvernarii sub autoritatea PSD Intrebat de Mihai Gadea daca s-au ascuțit cumva sabiile in interiorul PSD, Mihai Tudose a spus ca,…

- Premierul Mihai Tudose pare furios pentru apariția unui sondaj de opinie al Avangarde și care arata ca încrederea în Guvern s-a prabușit. Tudose pare sa creada ca în spatele studiului realizat de institutul sociologului Mihai Pieleanu se afla chiar președintele PSD, Liviu Dragnea.…