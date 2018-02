Stiri pe aceeasi tema

- Prezentatoarea de la Antena 3, Dana Grecu, devenita recent Chera,vine cu noi dezvaluiri, dupa ce a anunțat ca e insarcinata pentru a treia oara. Vedeta spune ca traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, deși recent a trecut printr-un divorț.Citeste si: Accident GRAV: O ambulanta SMURD,…

- Alina Pușcaș a primit un mesaj de la o admiratoare, care a impresionat-o pana la lacrimi. Prezentatoarea de a „Te cunosc de undeva” a vorbit despre asta in cadrul unei emisiuni de la Antena Stars. Invitata la „Star Chef”, Alina Puscas a povestit un episod emotionant, care a impresionat-o foarte tare.…

- Denisa Nechifor a dezvaluit adevaratul motiv pentru care pleaca din Romania. Fosta iubita a lui Adi Cristea vrea o viața cat mai buna pentru fiica ei și iși deșete o familie. Recent, Denisa Nechifor a declarat ca este pregatita sa paraseasca Romania pentru o viața mai buna și pentru a-și gasi sufletul…

- „Ar fi o mare greșeala din partea mea sa spun ca viața n-a fost foarte buna cu mine. Mi-am dorit copii, mi-am dorit o familie. Ma rog la Dumnezeu, copii noștri sa știe ca au mama și tata și sa ii iubeasca in egala masura. Și niciodata in viața mea n-am sa vorbesc urat despre ce a fost in viața mea…

- Dana Chera, fosta Grecu, este insarcinata. Mai exact, potrivit informațiilor aparute, vedeta Antenei 3 va deveni mama pentru a treia oara la varsta de 40 de ani. Trecuta recent printr-un divorț, jurnalista susține ca se simte implinita și este foarte fericita ca a ramas gravida.

- La mai puțin de 24 de ore dupa ce CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a dezvaluit ca Ana Baniciu și Smiley și-au dat mesaje nepotrivite, Gina Pistol a vorbit despre acest subiect. Prezentatoarea de la „Asia Express” a marturisit ce parere are despre gestul fiicei lui Mircea Baniciu, dar și cum este…

- Ozana Barabancea a dezvaluit in premiera cate kilogramne a avut atunci cand și-a facut operația de micșorare a stomacului. Anul trecut, Ozana Barabancea a decis sa apeleze la medicul estetician pentru o operație de micșorare a stomacului . In urma intervenției chirurgicale pe care a suferit-o, Ozana…

- Andreea Berecleanu este foarte stricta atunci cand vine vorba despre regimul ei de viața. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, este una dintre cele mai frumose prezențe de pe micile ecrane. Este mereu admirata pentru felul in care arata. Andreea Berecleanu,…

- Gigi Hadid a fost acuzata in ultima perioada de fanii ei ca se drogheaza si ca acesta ar fi motivul pentru care ea e atat de slaba. Admiratorii ei mai spun ca modelul e prea slab chiar si pentru industria modelling-ului.

- Simona Gherghe a revenit pe TV in 8 ianuarie, dupa sapte luni de concediu de maternitate, scrie cancan.ro. Se pare, insa, ca vedeta nu va sta prea mult la munca, pentru ca s-ar pregati sa devina din nou mamica. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a facut primii pasi. Prezentatoarea TV a surprins-o…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a rabufnit in direct in cadrul emsiunii pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, care are studii de filologie , a avut o reacție foarte dura la adresa unui invitat din emisiunea „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe, in varsta…

- Invitat duminica seara, de Dana Grecu (Chera), la emisiunea pe care o modereaza pe Antena 3, poetul Lucian Avramescu a raspuns unor intrebari legate de o cazuistica sumbra aleasa de realizatoare din randul preoțimii, din poliție sau armata. Cazurile, intens mediatizate, vorbesc despre o scadere a…

- La finalul anului trecut, Rocsana Marcu a anuntat ca nu mai are o relatie cu Bogdan Diaconu. Prezentatoarea TV a dezvaluit si motivele care au dus la despartirea de cunoscutul politician. Vedeta a mai precizat ca a suferit dupa ce povestea de dragoste a luat sfarsit, mai ales ca isi facusera planuri…

- Simona Gherghe i-a scos fetița la fereastra casei pentru ca micuța sa vada cum cad fulgii de zapada. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care a intrerupt emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a-i atrage atenția unei invitate , se bucura de weekend alaturi de familia sa. Cum in Capitala…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a oprit emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a „urechea” o invitata in platou. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , a revenit la carma emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe a fost in concediu postnatal dupa…

- Cu ocazia implinirii a 39 de ani, Dana Grecu si-a intervievat tatal, scrie stirilekanald.ro. Citeste si Dana Grecu, marturisire dupa divort: "Mi-a zis ca nu mai am sclipire" "Tata, ne stim de 39 de ani! Mai tii minte prima zi acasa?", a intrebat prezentatoarea de la Antena 3. "Da,…

- Dana Grecu, care acum se prezinta Dana Chera, a oferit detalii nemaiauzite din viața sa, in urma cu ceva timp. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a fost in centrul atenției in ultima perioada de timp dupa ce s-a aflat ca a divorțat de Bogdan Grecu. Ulterior, s-a aflat ca vedeta-a recasatorit cu…

- Dana Chera, fosta Grecu, a trecut recent printr-un divort de Bogdan Grecu, tatal copiilor ei, apoi si-a refacut viata alaturi de un medic din Pitesti. Prezentatoarea pare ca se simte foarte bine si ca a trecut repede peste separarea de fostul sot. In prezent, vedeta de la Antena 3 a inceput recent o…

- Prezentatoarea TV, Anca Lungu, și-a anuntat șefii de la Antena 1 ca renunța la jobul in televiziune. Vedeta are o noua relație, dupa ce a divortat de Stefan Lungu, scrie cancan.ro. Noul barbat din viața vedetei ar fi un milionar grec, care iși doreste ca Anca sa ii fie mereu alaturi, de aceea vor sa…

- Ioana Maria Moldovan a nascut un baiețel perfect sanatos. Vedeta traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani, alaturi de Marian Galeș, iar aseara, la miezul nopții, cei doi au devenit pentru prima oara parinți. Micutul Andrei Ioan a luat primul zece din viata lui si a cantarit 3,2 kg la…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a tot speculat zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Anuntul revenirii Mirelei Vaida pe TV a fost facut pe pagina de Instagram a celor de la Antena…

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Cele mai noi informatii in legatura cu divortul Danei Grecu de tatal copiilor sai au scos la iveala adevaratul motiv al despartirii dupa mai bine de 20 de ani de la nunta. Prezentatoarea TV si Bogdan Grecu au divortat de mai bine de doua luni. Actele separarii oficiale au fost semnate la notar si ei…

- Prima imagine cu fostul soț al Danei Grecu și iubita lui a fost postata pe contul de socializare, chiar de femeia care l-a cucerit definitiv pe Bogdan Grecu. Bruneta a avut prima reacție. Ioana este in culmea fericirii și a marturisit public acest lucru. „Cand visurile noastre devin realitate dupa…

- O cunoscuta realizatoare de emisiuni de la Antena 3 a facut miercuri un anunț ciudat. "Pe mine ma cheama Dana Chera", a spus cea cunoscuta pana atunci drept Dana Grecu. Jurnalista nu a precizat de ce folosește alt nume decat cel real...

- Medicul barladean Gabriel Simiciuc a castigat cate 2000 de euro de la Antena 1 si Simona Gherghe, pe de o parte, dar si de la Catalina Gancianu, o femeie care l-a acuzat in emisiunea vedetei tv ca i-a imbolnavit copilul de ciroza. Totul s-a intamplat in editia din 22 octombrie 2014 a show-ului…

- Bianca Dragusanu a vorbit despre perioada in care era gravida. Prezentatoarea TV a marturisit ca era foarte energica atunci cand se pregatea sa devina mamica. Bianca Dragusanu a facut o comparatie dintre ea si prietena ei. Vedeta este activa, iar amica ei este lenesa. „Cand eram gravida, aveam o energie…

- Simona Gherghe a facut un anunț mult așteptat pentru toiți fanii ei. Vedeta le-a dezvaluit data la care urmeaza sa reapara pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a facut o pauza de televiziune anul trecut dupa ce a devenit mamica pentru prima oara. Ea a adus pe lume o fetița…

- Mirela Vaida a avut parte de o surpriza cand a intrebat-o pe fiica ei ce ar dori sa devina atunci cand o sa fie mare. Mirela Vaida este prezentatoarea emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1 , pana la revenirea pe micile ecrane a Simonei Gherghe, cea care se afla in concediu postnatal. Mirela Vaida…

- Teo Trandafir a facut un live pe pagina personala de Facebook un interviu cu fiica ei, Maia, in care au vorbit despre fericire, sarbatori si... bani. Vedeta a intrebat-o pe adolescenta ce o face fericita, iar raspunsul a venit instant.

- Un nou membru in familia Oanei Zavoranu. Este vorba despre pisicuța Kimmy, care a cucerit mediul virtual. Vedeta a postat un filmuleț in care e arata le arata admiratorilor cum o hranește pe micuța cu biberonul. „Ea este cea mai mica membra a clanului. O cheama Kimmy și e rasa… tomberoneza!„ a scris…

- Ce spune Kinga Sebestyen despre Mihaela Radulescu. Renumita antrenoare de Kangoo Jumps, marturisește ca, din showbiz-ul romanesc, o admira cel mai mult pe Mihaela Radulescu, vedeta cu care a colaborat, de altfel, in urma cu zece ani, pe cand era invitata in emisiunile acesteia de la Antena 1. Kinga…

- Andreea Berecleanu (42 de ani) a fost greu incercata in ultimele luni. scrie click.ro. Prezentatoarea de la Antena 1 a trecut prin momente cumplite dupa ce si-a pierdut tatal in aceasta toamna. Magia sarbatorilor nu o va cuprinde anul acesta pe vedeta, care a declarat ca asteapta ca 2017 sa se termine…

- Bianca Dragusanu a oferit detalii incredibile joi, 7 decembrie, in cadrul emisiunii ”Te vreau langa mine”, pe care o modereaza la Kanal D. Prezentatoarea tv a povestit cum a fost prima noapte in compania lui Victor Slav. A

- Familia Adelei Popescu s-a marit. Prezentatoarea tv a postat pe contul de socializare, prima imagine cu nepoțelul ei. Vedeta a primit zeci de mesaje. Vestea cea mare a fost data chiar de Adela Popescu. Vedeta a scris un mesaj alaturi de fotografie, iar prietenii virtuali au felicitat-o imediat. Adela…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, la Antena 3, ca pozitia pe care a exprimat-o impreuna cu Liviu Dragnea, presedintele Camerei, fata de punctul de vedere al Departamentului de Stat privind legile justitiei i-a avut ca destinatari, in principal, pe romani, informeaza…

- Prezentatoarea de televiziune Octavia Geamanu a dezvaluit ce a ales fiul ei de pe tavița. Octavia Geamanu este cunoscuta publicului telespectator din postura de prezentatoare la Antena 1 . In plan personal, vedeta formeaza un cuplu cu muzicianul Marian Ionescu, impreuna cu care are un baiețel, Andrei.…

- Simona Gherghe, in platoul Acces Direct de 1 Decembrie. Prezentatoarea tv, care s-a retras din lumina reflectoarelor cu puțin timp iniante de a naște, și-a surprins telespectatorii, atunci cand și-a facut apariția alaturi de colega ei, Mirela Vaida. Simona Gherghe și Mirela Vaida au aparut imbracate…