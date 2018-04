Dana Girbovan (UNJR): Hotararile CSAT si protocoalele secrete sunt bombe puse la temelia statului de drept

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, sustine ca hotararile CSAT si protocoalele secrete au afectat administrarea justitiei si "sunt bombe puse la temelia statului de drept".Citeste si: Politia a DAT LOVITURA intr-un dosar de evaziune fiscala: Prejudiciul…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, sustine ca hotararile CSAT si protocoalele secrete au afectat administrarea justitiei si ''sunt bombe puse la temelia statului de drept''. "Hotararile CSAT si protocoalele secrete, care au…

- "In momentul in care noi constatam si altii din interiorul sistemului devoaleaza chestiuni atat de grave, prin care s-au cerut informatii despre toate firmele din Romania, ca sa se dea nu stiu unde, poate s-au dat afara si daca s-au dat afara e vorba de tradare nationala, e mai grav, deci cineva…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) multumesc tuturor celor care au sustinut actiunile asociatiilor prin care, incepand cu 2015, am urmarit publicarea tuturor actelor si protocoalelor secrete ce au vizat sau afectat administrarea justitiei…

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR) Dana Girbovan s-a declarat socata de faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a incheiat un protocol de cooperare cu un serviciu de informatii, adaugand ca este “dincolo de imaginatia” ei ce ar putea contine acel protocol. Girbovan…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, a declarat ca este "socata" de faptul ca au existat protocoale intre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) si serviciile de informatii. "Am inteles ca au fost incheiate protocoale de catre Inalta Curte - sunt absolut…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatoarea Dana Girbovan, a spus, intr-o interventie prin videoconferinta in cadrul plenului CSM de miercuri, ca este socata de faptul ca Inalta Curte de Casație și Justiție a semnat un protocol cu Serviciul Roman de Informații (SRI).…

- Soc total in justitia din Romania. Vicepresedintele CSM, Codrut Olaru, a anuntat, in sedinta plenului Consiliului de miercuri, ca Inalta Curte de Casatie si Justitie, Inspectia Judiciara, CSM si Parchetul General au incheiat protocoale cu serviciile, celelalte entitati din justitie neavand astfel…

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din România (UNJR) a solicitat marti Serviciului Român de Informatii si Parchetului General sa publice toate protocoalele sau întelegerile de cooperare pe care le-au încheiat din 1990

- Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) a solicitat marti Serviciului Roman de Informatii si Parchetului General sa publice toate protocoalele sau intelegerile de cooperare pe care le-au incheiat din 1990 pana in prezent. UNJR mai solicita CSAT sa publice toate hotararile pe care le-a emis…

- Someaza Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania si Asociatia Magistratilor din Romania. Uniunea Nationala a Judecatorilor din Romania (UNJR) si Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) sustin desecretizarea tuturor protocoalelor incheiate de SRI cu institutii din justitie, dar si nevoia ca persoanele…

- Președinta Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, solicita public atat Parchetului General, cat și SRI-ului, sa publice de indata absolut toate protocoalele ori ințelegerile de cooperare pe care le au din 1990 pana in prezent, incheiate intre oricare dintre structurile lor din…

- Presedintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, a spus ca protocolul incheiat intre Parchetul General si SRI, desecretizat vineri, incalca normele constitutionale de baza, iar aspectele prevazute in acest document sunt „cutremuratoare”, fapt constatat chiar…

- Documentul incalca normele constitutionale si internationale Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, judecatoarea Dana Girbovan, realizeaza o prima analiza dura a protocolului de colaborare dintre SRI si Parchetul General, publicat vineri, 30 martie, dupa desecretizare. Potrivit…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, sustine ca CSM nu are atributii in a verifica "legalitatea" protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public, ci "obligatia" sa ceara declasificarea acestor "inginerii"."CSM nu are atributii in a verifica 'legalitatea'…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, sustine ca CSM nu are atributii in a verifica "legalitatea" protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public, ci "obligatia" sa...

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera ca este "imperativ" ca protocolul dintre SRI si Ministerul Public sa fie declasificat si publicat de indata. "Faptul ca tot mai multe voci cer declasificarea protocolului din 2009 semnat intre SRI…

- Miscarea civica #Rezist a primit, vineri, Premiul Grupului pentru Dialog Social (GDS) pe 2017 pentru sustinerea justitiei si a statului de drept. "In urma unei dezbateri din Grup, am apreciat ca a fost miscarea cea mai relevanta de anul trecut pentru sustinerea societatii civile, a justitiei si a statului…

- Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, Dana Girbovan, presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, ii transmite Procurorului General ca, in urma dezvaluirilor facute de presa libera, se naste o...

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a reactionat astazi la afirmatiile Procurorului General, Augustin Lazar, care a spus in aceasta dimineata ca activitatea DNA este una buna, ca nu exista niciun motiv de demitere a Laurei Codruta Kovesi si ca atacurile din presa…

- Presedinta Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania, Dana Girbovan, a reactionat astazi la afirmatiile Procurorului General, Augustin Lazar, care a spus in aceasta dimineata ca activitatea DNA este una buna, ca nu exista niciun motiv de demitere a Laurei Codruta Kovesi si ca atacurile din presa…

- Girbovan, la adresa lui Lazar: Are obligatia nu de a gasi mereu scuze procurorilor, ci de a investiga dezvaluirile Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, i-a transmis, joi, intr-o postare pe Facebook, un mesaj extrem de clar procurorului general, Augustin Lazar – care și-a declarat, joi dimineața, susținerea totala pentru șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, și a…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, atrage atenția ca procurorul general are obligatia de a da explicatii de fiecare data cand in spatiul public apar acuzatii cu privire la abuzuri ale procurorilor. "Procurorul General, domnul Augustin Lazar, are obligatia…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera ca procurorul general are obligatia de a da explicatii de fiecare data cand in spatiul public apar acuzatii cu privire la abuzuri ale procurorilor. "Procurorul General are obligatia fata de fiecare cetatean al…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…

- Pe 23 februarie va avea loc un Summit informal al liderilor din Statele Membre, esential deoarece marcheaza demararea oficiala a discutiei despre subiectul cel mai sensibil (unii spun deja ca va fi dureros de sensibil) al urmatoarei perioade: decizia politica asupra modului in care se va construi viitorul…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera socante afirmatiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga referitoare la o solicitare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, de a urgenta un dosar in care era cercetat un ministru ce ar fi putut fi nominalizat…

- Dana Girbovan, președintele UNJR (Uniunea Naționala a Judecatorilor din Romania), s-a aratat „stupefiata” de afirmațiile facute, duminica seara, de procurorul Mihaiela Iorga. Aceasta din urma a spus ca șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, i-a cerut urgentarea dosarului unui ministru care ar fi urmat sa fie…

- Președintele Uniunii Naționale a Judecatorilor din Romania (UNJR), judecatorul Dana Girbovan, arata, intr-o postare pe contul sau de Facebook, ca afirmațiile procurorului Mihaiela Moraru Iorga “privesc fapte grave, care compromit procesul democratic și funcționarea statului roman”. In plus, judecatorul…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, comenteaza acuzatiile lansate duminica seara de procuroarea DNA Mihaiela Iorga Moraru, cu privire la faptul ca Laura Codruta Kovesi i-a cerut sa urgenteze anchetarea unui fost ministru, pentru ca acesta sa nu fie desemnat premier si sa nu o numeasca ministru al Justitiei…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA Laura Codruta Kovesik a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier, argumentul lui Kovesi fiind ca acesta o va numi ministru al Justitiei…

- Sefa DNA Laura Codruta Kovesi a negat intr-o declaratie pentru Ziare.com ca ar fi cerut urgentarea dosarului unui fost ministru care urma sa ajunga premier, asa cum a sustinut “inculpata” Mihaiela Moraru Iorga, adaugand ca nu a facut presiuni sau acte de imixtiune in activitatea vreunui procuror, iar…

- "Trebuia desemnat premierul Romaniei si era vehiculat numele unui fost ministru. Exista in lucru la mine un dosar cu acest ministru. Am fost chemata si intrebata daca am putea sa iesim cat mai repede cu dosarul. Explicatia a fost de genul ca daca acest domn va ajunge premier, doamna Dana Girbovan (presedintele…

- Comisarul european pe justitie, Vera Jourova, a spus, in finalul dezbaterii din PE, ca CE este aparatorul tratatelor si evalueaza situatia statului de drept in fiecare tara membra, exprimand ingrijorari atunci cand apar „probleme de sistem”. „Rolul Comisiei este de a indeplini obligatiile de aparator…

- Parlamentul European dezbate miercuri, in plenul de la Strasbourg, situatia justitiei din Romania ca urmare a modificarilor la legile justitiei facute de coalitia PSD-ALDE. Conform ordinii de zi a sedintei, tema dezbaterii este "Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Tudorel Toader a avut și are diverse intalniri pe aceasta tema. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte mult interes, avand in vedere ultimele controverse si…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader. O dezbatere care, cu siguranța, va fi urmarita cu foarte…

- Parlamentul European dezbate miercuri situatia Statului de Drept si reforma sistemului judiciar din Romania. Au fost invitați reprezentanți ai Consiliului și ai Comisiei Europene, dar și ministrul roman al Justiției, Tudorel Toader.Statistica ALARMANTA de la ONU: Milioane de romani vor DISPAREA…

- Romania se afla pe locul 29 intr-un clasament care evalueaza situatia statului de drept in 113 tari si jurisdictii din intreaga lume, realizat de organizatia independenta World Justice...

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca statul de drept este o chestiune vitala pentru Romania, subliniind ca nimeni nu are indoieli in privinta functionarii acestuia. "In tratate nu este prevazut asa ceva si, daca…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze „strict in limita competentelor”, dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania, scrie…

- Grupul Visegrad a cerut Uniunii Europene sa actioneze "strict in limita competentelor", dupa o serie de critici si in contextul in care Bruxellesul vrea sa conditioneze accesul la fonduri UE de respectarea normelor statului de drept, initiativa care probabil vizeaza Polonia, Ungaria si Romania.

- Buda cere demisiile lui Dragnea si Tariceanu: Romania risca sa o ia pe urmele Poloniei Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor,…

- Comisia Europeana discuta despre "ultimele evolutii privind situatia din Romania" in sedinta de miercuri a executivului UE, se arata intr-un document publicat pe site-ul institutiei. Potrivit agendei sedintei, disponibila pe site-ul Comisiei, membrii executivului Uniunii Europene urmeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca Romania trebuie sa se mentina ca pilon de stabilitate si predictibilitate, punctand ca trebuie continuata intarirea statului de drept. "Spuneam la intalnirea noastra de anul trecut, in contextul politic intern de atunci, ca din punct de…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. In discursul sau, seful statului a spus ca Romania va respecta principiile statului de drept: "In 2018 Romania trebuie sa fie o tara puternica si rezilienta,…

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…