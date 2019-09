Judecatoarea Dana Girbovan a declarat, la „Marius Tuca Show”, ca nu intra in politica, deși imediat dupa ce a fost propusa de premier pentru funcția de ministru al Justiției, au aparut in spațiul public astfel de presupuneri.

„Am vazut ca au aparut in presa astfel de presupuneri. M-au surprins și pe mine, sincera sa fiu. Domnul Traian Basescu, cred ca cu o seara inainte de anunțul președintelui, a facut speculația. Nu am avut discuții și intenții de a intra in politica. Propunerea cu doamna premier și discuția cu aceasta a vizat exclusiv portofoliul pentru Justiției. Mi s-a parut normal…