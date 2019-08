Dana Gîrbovan, refuzată de Iohannis la Justiție. Răzvan Prișcă (PNL): De-asta a RESPINS-O! „A fost foarte clar discursul președintelui. Nicio clipa, aseara, președintele Iohannis nu a spus ca doamna Girbovan nu este un judecator bun. Nicio clipa nu a spus ca nu este pregatita in drept. Ceea ce a reproșat președintele doamnei prim-ministru este oportunitatea politica, raportat la ceea ce vrem sa construim in Romania dupa alegerile europarlamentare, și anume la reformarea sistemul de drept romanesc in acord cu valori și principii pe care le impartașim cu partenerii noștri", a spus Razvan Prișca, joi, in cadrul unui interviu acordat DCNews. „Ministrul Justiției nu este coordonatorul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

