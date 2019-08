"Este regretabil modul in care se arunca cu noroi asupra activitații UNJR și AMR, pe baza unor susțineri neadevarate, expuse de magistrați in comunicatul de presa al Forumului Judecatorilor din Romania și Asociației Inițiativa pentru Justiție, cu referire la „activitatea efervescenta" de sprijinire a unor „modificari nocive" aduse in ultimii trei ani Legilor Justiției, afirmandu-se ca nominalizarea doamnei Dana Girbovan poate fi privita de publicul larg drept primirea unei recompense pentru aceasta activitate (...)

In demersul de reducere la zero a imaginii doamnei judecator Dana Girbovan,…