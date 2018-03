Stiri pe aceeasi tema

- Radu Nicosevici, președintele Academiei de Advocacy, a caracterizat interviul acordat de Sebastian Ghița saptamana trecuta drept „un mare fas”. Invitat aseara la emisiunea PRESSALERT LIVE, Nicosevici a explicat de ce interviul acordat de fostul premier Victor Ponta i-a starnit mult mai mult interesul.…

- Dupa ce procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI, presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a cerut suplimentarea…

- In conditiile in care deunazi s-a aflat ca ministrul Justitiei i-a inaintat procurorului general o solicitare ce privea desecretizarea eventualelor protocoale incheiate intre Ministerul public, DNA sau DIICOT si Serviciul Roman de Informatii, Augustin Lazar a facut, marti, primele precizari pe acest…

- Augustin Lazar, procurorul general, a declarat, marti, cu privire la solicitarea ministrului Justitiei, Tudorel Toader, de desecretizare a protocoalelor incheiate intre structurile de Parchet si Serviciul Roman de Informatii, ca Ministerul Public va face mai intai o analiza de legalitate, iar apoi va…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, marti, la CSM, ca se va face o analiza temeinica inainte de a decide sau nu desecretizarea protocoalelor incheiate de Ministerul Public cu SRI.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii se reuneste marti in sedinta, la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi aflandu-se si principalele obiective pentru acest an ale institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.Citeste si: Reactii DURE, dupa ce premierul a cerut DESECRETIZAREA…

- Presedintele UNJR Dana Girbovan a declarat luni ca, desi CSAT a precizat cu cateva zile in urma ca nu a impus incheierea unor protocoale intre SRI si anumite institutii ale statului, aceste protocoale nu au aparut din neant si ca Serviciul nu a mers "singur" la Parchet, in acest sens.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat luni ca Biroul Executiv al partidului a cerut Biroului Judetean Neamt sa revina asupra deciziei de dizolvare a Biroului Local PNL Piatra Neamt, aratand ca o echipa condusa de secretarul general al liberalilor, Robert Sighiartau, a fost desemnata sa realizeze…

- Liderul social democrat, Liviu Dragnea, a avut o reactie de ultim moment, dupa ce premierul Viorica Dancila, dar si ministrul Justitiei, au cerut desecretizarea protocoalelor DNA-SRI. Presedintele PSD spune ca sustine fara rezerve demersul si ca este de parere ca protocoalele cu pricina ar trebui facute…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu a stiut de vreun flagrant care urma sa i se organizeze la Ministerul Dezvoltarii, asa cum a afirmat Victor Ponta, dar ca prefera sa il lase pe fostul premier sa vorbeasca, deoarece asa “asa se mai ridica cortina”. “Nu am fost sa vorbesc cu doamna…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca ”sustine fara rezerve” desecretizarea protocoalelor incheiate intre SRI si alte institutii ale statului, afirmand ca ”sunt din ce in ce mai multe voci care spun ca acestea au fost facute fara o baza legala”.

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, a afirmat ca, avand in vedere presiunea publica, trebuie asumat riscul desecretizarii tuturor protocoalelor semnate de SRI, precizand ca CSAT nu are ce desecretiza din acest punct de vedere. "Protocolul nu poate reflecta decat proceduri in baza…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Girbovan, considera ca este "imperativ" ca protocolul dintre SRI si Ministerul Public sa fie declasificat si publicat de indata. "Faptul ca tot mai multe voci cer declasificarea protocolului din 2009 semnat intre SRI…

- ANALIZA… Liberalii din municipiul Vaslui fac o analiza extrem de critica a masurilor populiste enuntate de Dragnea, dupa congresul care l-a reconfirmat pe functie, sambata trecuta. “Dupa congresul din 11 martie 2018, PSD a trecut la un nou nivel de demagogie. Sa iti propui abia acum sa faci din Romania…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut, luni, ministrului de Externe, Teodor Melescanu (ALDE), o analiza din care sa reiasa ce avantaje a adus statului roman fiecare sef de misiune diplomatica sau atasat comercial, dar si o propunere de ambasador pentru Israel.

- Revocarea lui Kovesi. UDMR: Dupa raportul despre DNA, era imposibil sa ajungi la alta concluzie Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, spune ca, dupa analiza prezentata de Tudorel Toader, era aproape imposibila o alta concluzie decat declansarea revocarii procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi. "A…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, il critica pe Augustin Lazar, precizand ca acesta are obligatia de a investiga fiecare dezvaluire, nu de a gasi scuze procurorilor, mentionand ca daca informatiile din spatiul public sunt reale, reprezinta un atac real la democratia din Romania.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, la Parlament, ca nu vrea sa colaboreze instituțional cu președintele Klaus Iohannis in domeniul justiției, pentru ca el, ca președinte al Camerei, nu are atribuții in acest sens.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a precizat marti ca intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis a fost “necesara”, fiindca trebuie sa existe o colaborare intre Presedintie, Guvern si Parlament, pentru ca altfel nu exista o coordonare in activitatile externe. El a mai menționat ca a cerut…

- Presedintele UNJR, Dana Girbovan, i-a cerut, luni, procurorului Mihaiela Iorga sa spuna public care a fost ministrul al carui dosar ar fi cerut Laura Codruta Kovesi sa fie urgentat. "Am ascultat stupefiata afirmatiile doamnei procuror Mihaela Iorga Moraru, facute in seara zilei de 11 februarie 2018,…

- Dragnea: Apar tot mai multe dovezi ale existentei statului paralel Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, referitor la marturiile Mihaiela Iorga, procuror DNA, potrivit carora a fost avertizata sa nu lupte cu sistemul, ca acestea sunt dovezi in plus ale existentei statului paralel. "S-a vorbit…

- Economia Rusiei este, in prezent, stabila, inflatia a ajuns la un minim istoric, deficitul bugetar e aproape inexistent, iar Putin se indreapta fara emotii spre un al patrulea mandat in fruntea tarii, cu o rata de aprobare de peste 80%. El a supravietuit la putere, in ciuda deselor socuri politice si…

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat.Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca decizia premierului Viorica Dancila de a renunta la protectia SPP se aplica ministrilor ALDE si ca este foarte grav daca o institutie de siguranta nationala s-a transformat intr-un broker politic, precizand ca va analiza situatia.

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a precizat luni ca partidul va analiza, marti, protocolul de colaborare parlamentara cu majoritatea PSD-ALDE, pentru a decide daca renunta la acesta ori il continua. „Maine (marti – n.r), la ora 10:00, vom avea o sedinta reunite a grupurilor noastre in care vom discuta…

- Analistul politic Dionis Cenusa a constatat ca felicitarea lui Igor Dodon adresata omologului sau ceh, Milos Zeman, cu prilejul castigarii alegerilor prezidentiale din Cehia, este diferita fata de mesajul expediat liderului de la Helsinki, Sauli Niinisto, la fel in contextul victoriei la prezidentialele…

- Documentul prezinta analiza activitații Guvernului PSD-ALDE din anul 2017 și este realizata de catre comisiile de specialitate ale PNL. Ea demonstreaza eșecul coaliției de guvernare atat in ceea ce privește indeplinirea principalelor promisiuni electorale pe termen scurt cat și in implementarea unor…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a prezentat, marti, o analiza a primului an de guvernare PSD-ALDE, afirmand ca din 724 de masuri asumate doar 33 au fost indeplinite si ca ar fi ”o nesimtire” din partea unui ministru din guvernele anterioare sa spere ca va fi desemnat in viitorul Cabinet. ”(…) Acest…

- Opoziția a decis. Va merge la președintele Klaus Iohannis nu pentru a propune vreun premier. Nu pentru a-l asigura pe acesta ca in jurul PNL s-ar putea constitui peste noapte o majoritate parlamentara. Nici pentru a-și da cu presupusul legat de nominalizarea decisa de PSD. Liderii opoziței se prezinta…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat luni ca ministrul Carmen Dan ar trebui sa sa faca o analiza serioasa in urma cazului cu politistul cercetat pentru pedofilie, sustinand ca poate ar fi necesara analiza conducerii Politiei Romane.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat joi ca in luna ianuarie se va face o analiza in coalitie in legatura cu o posibila restructurare a Guvernului. "Evaluarea Guvernului s-a facut permanent si se face uitandu-ne la masurile pe care le-am adoptat in Guvern si ne uitam si in Parlament.…

- Dana Girbovan, președintele Uniunii Judecatorilor, le da sfaturi tinerilor magistrați pe care ii indeamna sa nu lupte ci sa judece, fara sa uite de juramantul pe care l-au facut atunci cand au pașit pe acest drum, dar și cum sa nu ajunga corupți.

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…