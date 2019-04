Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul UVT gazduiește in zilele de 29 si 30 martie doua recitaluri care pun in lumina muzica odata declarata „in afara legii” in incercarea de a o reduce la tacere. Pe 29 martie, de la ora 19.00, la Sala Orpheum a Facultații de Muzica și Teatru, este programat un […]…

- Dobra a avut mai putin de 24 de ore de liniste la conducerea filialei judetene a PSD Timis. Sambata dimineata, Liviu Dragnea a facut la Resita primele declaratii referitoare la modul in care au decurs alegerile din PSD Timis. Dragnea pare sa il fi luat in colimatoriu pe Dobra in conditiile in care lugojeanul…

- Handbalistele aradene au acumulat astfel al zecelea succes in Seria D a ligii secunde, mai facand un pas apasat spre turneul semifinal, acolo unde vor ajunge primele doua clasate. Marcatoarele Crișului au fost: Puț 9, Damian 7, Klimek 6, Iuga 5, R. Boldor 4, Pașca 3, Petrușe 1, Haidu 1 și proaspata…

- Așa cum era de anticipat, UTA a controlat total primul meci oficial al acestui an, pe „Motorul”, contra celor de la Dacia Unirea Braila. Oaspeții nu au contat deloc, așa ca misiunea elevilor lui Ionuț Popa a fost mult ușurata. Scorul a fost deschis repede, inca din minutul 3, atunci cand C.…

- Nascuta la Timisoara, cu studii de specialitate la Universitatea din Oradea si la Academia de Muzica "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, Judit Kutasi ... The post „E un sentiment special sa cant pentru prima oara in fata publicului de acasa”, marturisește mezzosoprana Judit Kutasi appeared first on Renasterea…

- Uniunea Sarbilor din Romania il sarbatoreste si anul acesta pe Sfantul Sava, intemeietorul bisericii si statalitatii sarbe si ocrotitorul scolilor sarbesti de pretutindeni. Astfel in zilele de 26, 27 si 28 ianuarie vor avea loc academii festive si spectacole in cinstea Sfantului Sava la Arad,Timișoara,…

- Stela Enache nascuta pe 24 ianuarie 1950, la Resita, Caras Severin este o solista vocala din Romania. A fost casatorita cu compozitorul si cantaretul roman de muzica usoara Florin Bogardo. In perioada 1967 1972 a urmat cursurile Conservatorului de Muzica din Cluj. A fost perioada in care a participat…

- Un spectacol folcloric extraordinar intitulat „Suflet de roman”, care este dedicat Unirii Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859, va avea loc in 23 ianuarie, de la ora 18,30, pe scena filarmonicii „Banatul” din sala Capitol. Vor fi prezenti pe scena mari interpreti ai muzicii populare, printre care…