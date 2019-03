Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de joi, Zina Dumitrescu, cunoscuta drept „Mama modei romanești", a murit, scrie stirilekanald.ro. Mama Zina, așa cum ii spuneau toți cei apropiați, a renunțat sa mai lupte pentru viața sa. Citeste si Zina Dumitrescu, INCINERATA! Scandal imens dupa moartea creatorei de…

- "Ma bucur ca am avut parte de o asa viata si ca am putut sa am o astfel de viata. As dori la toata lumea sa aiba viata pe care am avut-o eu", spunea Zina Dumitrescu in urma cu ceva timp. A trait cu patos si s-a dedicat pasiunii pentru moda. A iubit oamenii si viata si a facut tot posibilul…

- Zina Dumitrescu s-a stins din viața astazi, la varsta de 82 de ani. Creatoarea de moda era foarte slabita in ultima perioada, refuza sa manance, insa angajații centrului de recreeere pentru batrani s-au asigurat mereu ca nu ii lipsește nimic.

- Zina Dumitrescu a murit. Binecunoscuta creatoare de moda s-a stins din viața astazi, la varsta de 82 de ani. Aceasta se afla in azilul de batrani unde și-a petrecut ultimii ani din viața. Zina Dumitrescu a mancat la pranz, s-a simțit foarte bine și s-a dus sa se odihneasca. Se pare ca trecerea in neființa…

- Starea de sanatate a Zinei Dumitrescu pare ca se degradeaza de la o zi la alta. Depresia si problemele varstei si-au spus cuvantul, in urma cu doar cateva zile, cand a ajuns de urgenta la spital.

- Informații de ultima ora in lumea mondena! Celebra creatoare de moda Zina Dumitrescu a ajuns de urgența la spital! Medicul Ioan Casian a spus totul despre starea de sanatate a Zinei Dumitrescu, in direct, la „Agenția VIP”. „A venit salvarea, a fost adusa la spitalul Elias, unde a fost investigata și…

- In ultima perioada, starea Zinei Dumitrescu nu a fost deloc buna, motiv pentru care, zilele trecute aceasta a ajuns de urgența la spital. Medicul Ioan Casian a dat ultimele detalii despre situația in care se afla creatoarea de moda. "A venit salvarea, a fost adusa la spitalul Elias, unde a fost investigata…

- Rasturnare de situatie in cazul Zinei Dumitrescu. Dupa ce-a lipsit 3 ani de langa mama lui, timp in care nu a vizitat-o si nici macar nu i-a vorbit la telefon, Catalin Negreanu, fiul creatoarei de moda, s-a intors langa cea care i-a dat viata. Zina Dumitrescu este internata de ani buni intr-un azil…