Dana Ababei, presedinte ANEVAR: "Pretul cel mai scazut" nu poate fi niciodata un criteriu adecvat de alegere intr-o evaluare

Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele la energia electrica pentru consumatorii casnici vor scadea cu 0,34% la nivel national, in primul semestru din 2018, comparativ cu trimestrul IV 2017, conform Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). "Comitetul de reglementare al Autoritatii Nationale de…

- Indicele Robor la 3 luni a scazut la 2,08%, anunța joi, 28 decembrie a.c., Banca Naționala a Romaniei (BNR). Acesta este cel mai mic nivel din ultima luna și jumatate. Miercuri, indicele Robor la 3 luni crescuse la 2,10%. Nivelul atins astazi, de 2,08%, este cel mai mic nivel inregistrat din data de…

- Un numar de 40 de turisti s-au accidentat pe partiile din Masivul Postavaru de la inceperea sezonului de schi, numar foarte mare in conditiile in care iarna este abia la inceput, precizeaza Serviciului Public Salvamont din Poiana Brasov. In prima zi de Craciun salvamontistii din statiune au fost solicitati…

- Preturile politelor RCA si al tarifelor de compensare directa au scazut si s-au aliniat in luna decembrie. Pentru RCA, preturile sunt mai mici cu aproximativ 20% fața de cat erau cu 3-4 luni in urma. Pentru autovehicule de 3,5 tone, ofertele sunt in jur de 900 de lei pentru RCA, in conditiile in care…

- Parlamentul bulgar a adoptat miercuri, cu numai zece zile înaintea preluarii de catre Bulgaria a presedintiei Consiliului Uniunii Europene, o lege anticoruptie ceruta de mult timp de Comisia Europeana, transmite AFP.

- Cobaltul, un element cheie pentru producerea bateriilor litiu – ion care echipeaza de la automobile electrice la telefoane mobile, a fost in acest an vedeta burselor de marfuri, cu o crestere de 120% intr-o perioada in care indicele Bloomberg Commodity a scazut cu 4%. Alte marfuri al caror pret a crescut…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a prezidat luni, 18 decembrie 2017, cea de-a cincea intrunire a Consiliului Interministerial pentru Pregatirea și Exercitarea Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, reunit la Palatul Victoria. In cadrul ședinței au fost evidențiate…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul trei din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de 1,7% in perioada similara a anului trecut, arata datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- Pretul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului si, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marti, ministrul Energiei, Toma Petcu, in comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru a aviza bugetul pe 2018…

- Posturile pentru sistemul penitenciar se suplimenteaza cu 1000 de locuri, de la 15.041 la 16.041, potrivit unei hotarari de Guvern aprobata in ședința de astazi.Nevoia de suplimentare a posturilor este data de inregistrarea, la nivelul sistemului penitenciar, a numeroase ore suplimentare nerecuperate,…

- In Republica Moldova va funcționa un singur organ de control in domeniul sanatații publice, noteaza NOI.md. In acest sens, cabinetul de miniștri a aprobat miercuri, Regulamentul privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Sanatate, autoritate care va prelua domeniile de activitate…

- Pretul locuintelor din Romania va continua tendinta de crestere, consemnata in ultimele trimestre, daca se vor pastra conditiile macroeconomice, a declarat Daniel Manate, pretedintele Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR).

- Piata de evaluare din Romania a crescut in 2017 cu circa sapte procente fata de anul trecut, potrivit estimarilor Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania (ANEVAR) "Pentru 2017, estimam o crestere a pietei evaluarilor de aproximativ 6-7%, pana in jurul valorii de 48 de milioane…

- Prețul energiei pe bursa este mult mai mic decat in alte perioade ale anului și, cu toate acestea, tarifele finale platite de consumatori la electricitate nu au scazut, a declarat, marți, ministrul Energiei, Toma Petcu, in comisiile parlamentare de specialitate reunite pentru a aviza bugetul pe 2018…

- Comisia Europeana a anuntat, luni, printr-un comunicat de presa, ca au semnat o declaratie prin care 25 de state membru UE se angajeaza sa coopereze in domeniul apararii si securitatii colective, inclusiv in spatiul cibernetic, in cadrul Cooperarii Structurate Permanente (PESCO).

- Organismul Consiliului Europei de monitorizare a anticorupției va efectua o evaluari urgente ale noii legislații din domeniul justiției din Romania și Polonia.In timpul sesiunii plenare din perioada 4-8 decembrie, Grupul de state impotriva corupției (GRECO) a decis sa faca aceste evaluari…

- Pretul apartamentelor in Craiova trece de pragul de 1.000 euro/mp, insa in Bucuresti, Timisoara, Cluj si Iasi, unde preturile sunt mai ridicate, apartamentele se ieftinesc in noiembrie ca efect al instabilitatii cursului si a cresterii ROBOR, potrivit analizei publicate miercuri de Imobiliare.ro. Pe…

- Incepand cu 1 ianuarie 2018 vor intra in vigoare procedura și criteriile de evaluare anuala a modului de utilizare a plafoanelor de garantare de catre finanțatorii participanți in cadrul programului “Prima casa”. Potrivit economica.net, procedura a fost aprobata prin Ordin ...

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a scazut pana la nivelul de 2,15%, potrivit datelor publicate vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la 3 luni este indicatorul principal în funcţie de care se calculează…

- In conditiile in care pretul cafelei a scazut cu 18% in 2017, cultivatorii din Vietnam, al doilea mare producator mondial de cafea, au vandut doar o mica parte din recolta pe care preconizeaza sa o stranga in acest sezon, urmand ca restul sa il vanda la primavara.

- Municipiul Cluj-Napoca a castigat titlul de “Oras European al Sportului 2018”. ”Azi, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Parlamentul European din Bruxelles, municipiul nostru a primit titlul “European City of Sport 2018”. Acest…

- Digitalizarea sectoarelor economiei naționale va crește productivitatea, inovația și conectarea la piețele externe, precum și va crea noi locuri de munca, prin deschiderea unor startup-uri digitale, a menționat astazi Vitalie Tarlev, secretarul de stat in domeniul tehnologiei

- Prețul de producator a 360 de medicamente a scazut incepand cu luna octombrie. Printre acestea se numara produsele farmaceutice necesare persoanelor care sufera de insuficiența cardiaca, de infecții ale cailor respiratorii, dar și analgezice, antibiotice și antibacteriene.

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 2,20%, valoare pe care a mai atins-o in 28 octombrie 2014, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Indicele la sase luni, utilizat in calculul dobanzilor…

- In baza cererii nr. 141830 din data de 02.11.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Ouzville SRL. Potrivit Monitorului Oficial, sediul social…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat joi, in cadrul dezbaterilor din Parlament asupra motiunii de cenzura, ca Guvernul urmeaza sa dea o ordonanta de urgenta astfel incat angajatilor din sectorul IT sa nu le scada salariile.

- UPDATE! Procurorii DNA au pus sechestru pe averile inculpaților din dosarul TelDrum, dar nu au reușit sa faca acest lucru și in cazul celebrului domeniu pe care-l are Liviu Dragnea in Alexandria. Și asta pentru ca șeful PSD a transferat proprietatea, la divorț, fostei soții, informeaza prisacariu.ro…

- Spectacolul penuntimului battle a fost prima alegere a telespectatorilor, luni, 20 noiembrie. Emisiunea a fost din nou lider de piața, astfel ca in minutul de maxima audiența de la 21.16, Antena 1 strangea in fața micilor ecrane 2.293.000 de susținatori ai celor trei chefi și ai echipelor mov, verde,…

- O diferenta nejustificata de peste 100.000 de euro intre avere si veniturile obtinute in cazul unui fost deputat PNL din legislatura 2008 – 2012 a fost constatata de Agentia Nationala de Integritate (ANI). Potrivit unui comunicat, ANI a constatat existenta unei diferente nejustificate, in cuantum de…

- Facturile la incalzire pe luna octombrie a acestui an au scazut cu peste 27 la suta fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar pretul energiei termice livrate bucurestenilor nu va creste in aceasta iarna, sustine RADET. Intr-un comunicat de presa transmis luni de RADET, administratorul special…

- RADET a anunțat, luni, ca facturile la incalzire pe luna octombrie au scazut cu peste 27% fața de aceeași perioada a anului trecut. Prețul energiei termice nu va crește Potrivit unui comunicat de presa emis de Razvan Nițu, administratorul special al regiei, se anunța ca prețul energiei…

- RADET a anunțat luni ca facturile la incalzire pe luna octombrie au scazut cu peste 27% fața de aceeași perioada a anului trecut, adaugand ca prețul la energia termica nu va crește in aceasta iarna. "Prețul energiei termice livrate de RADET bucureștenilor nu va crește…

- Intr-un comunicat de presa transmis luni de RADET, administratorul special al regiei, Razvan Nitu, sustine ca pretul energiei termice livrate bucurestenilor nu va creste in aceasta iarna. Mai mult, acesta se va mentine la pretul de anul trecut, spune administratorul special al RADET. Regia…

- Preturile la unele produse de baza au crescut simtitor la raft in ultima perioada, si asta chiar daca la producatori pretul a scazut. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat ca scupirile la raft sunt reale si nejustificate, motiv pentru care a sesizat Consiliul Concurentei pentru o analiza. In…

- Crescatorii de animale solicita intervenția autoritaților în contextul în care produsele obținute în România se vând mai ieftin decât în urma cu câteva saptamâni însa ajung la consumator cu prețuri foarte mari. "În ultimele…

- Semnalul de alarma a 15.000 de oameni de stiinta din 184 de tari a fost transmis printr-o scrisoare catre omenire, publicata pe 13 noiembrie in revista BioScience. Acesta este cel de-al doilea avertisment pe care cercetatorii il dau, semnaland ca planeta noastra se apropie de punctul in care nu va mai…

- Cotatia oficiala afisata marti de Banca Nationala a Romaniei este de 4,6482 lei/euro, dupa ce euro a depasit oficial pragul de 4,6 lei miercuri si apoi a urcat la 4,6495 lei, in sedinta de luni.Cursul de schimb afisat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in data de 14 noiembrie 2017. Citește…

- In zilele de 14 și 15 noiembrie, nemțenii iși pot face investigații medicale gratuite: masurarea glicemiei, a hemoglobinei glicate și a tensiunii arteriale. Cei care vor dori sa se testeze vor primi de la cadrele medicale sfaturi și recomandari pentru un stil de viața sanatos, flyere și pliante de educație…

- Cursul euro a scazut insesizabil, de la 4,5984 la 4,5981 lei, într-o ședința în care tranzacțiile s-au realizat între 4,597 și 4,604 lei. Cotațiile de la ora 14:00 erau de 4,599 – 4,602 lei. Media dolarului american a coborât de la 3,9512 la 3,9479 lei iar cotațiile…

- Preturile productiei industriale pe total (piata interna si piata externa) au crescut, in luna septembrie a anului acesta, cu 0,3% fata de august 2017 si cu 4,3%, comparativ cu septembrie 2016, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Potrivit INS, in…

- Peste 100 de adolescenti de la trei licee din Alba Iulia vor fi informati, in cadrul unei campanii de prevenire a consumului de alcool, despre riscurile la care se expun. Potrivit statisticilor, peste 70% dintre adolescenti au consumat bauturi alcoolice, la 16 ani. Centrul de Prevenire, Evaluare si…

- Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Alba, structura teritoriala a Agentiei Nationale Antidrog, implementeaza, in parteneriat cu Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia si Colegiul Economic „Dionisie Pop Martian” Alba Iulia, proiectul local de prevenire a consumului de alcool denumit „Alcoolul,…

- Valoarea totala a restantelor firmelor si populatiei la banci a scazut cu 7,6%, in septembrie, la aproximativ 12,5 miliarde lei, comparativ cu nivelul inregistrat in aceeasi luna a anului precedent, reiese din datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). Din aceasta suma, 5,64 miliarde lei erau in moneda…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata, cu 4,9%, respectiv cu 7,7%, in primele opt luni din 2017 fata de perioada similara de anul trecut, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). In perioada 1 ianuarie…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, afirma ca se va face "ordine" in sistemul de educație de stat prin editarea coordonata și prin asigurarea unui conținut unic, "adecvat interesului de educare". "Se face ordine în sistemul de educație de stat prin editarea…

- Presa favorabila lui Liviu Dragnea a primit "pe surse", joi, un raport de evaluare a activitații Guvernului Tudose care enumera foarte multe nerealizari ale actualului Cabinet, informeaza Digi 24. O asemenea evaluare este similara celei în urma careia PSD l-a…

- A inceput sezonul de taiat varza la Lunguletu. Agricultorii din cel mai mare bazin legumicol din tara se mandresc cu Post-ul Producție bogata la Lungulețu, dar prețul verzei este scazut de viermii care o gauresc apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Guvernul este dispus sa ofere cinci milioane de euro, insa proprietarii vor mult mai mult, astfel ca nu se știe daca tranzacția va avea loc. „Cumințenia Pamantului” este ținuta intr-un depozit al Muzeului Național de Arta, publicul neavand acces la ea, asta pentru ca nu este asigurata, iar reprezentanții…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, a scazut joi la 1,78%, fata de nivelul de 1,79% inregistrat cu o zi inainte, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).De asemenea, indicele ROBOR la sase…

- La porumb campania de recoltare este finalizata in proportie de 65- si a inregistrat 4.850 de kilograme la hectar, mai mult decat in 2016 cand s-a inregistrat 2.725 kilograme, urmata de campania pentru floarea soarelui, care a inregistrat o cantitate de 2.550 de kilograme la hectar, mai mult decat s-a…