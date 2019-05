Stiri pe aceeasi tema

- Editia din aceasta seara a emisiunii "Insula Iubirii" a inceput cu o nunta! Si nu nunta oricui, ci nunta lui Aurel cu ispita Dana. Concurentul si-a vazut visul cu ochii: a spus DA casatoriei cu femeia la care tanjea de ani de zile.

- Anunt bomba pentru telespectatorii emisiunii "Insula Iubirii"! Andreea, fosta concurenta de la "Insula Iubirii", a spus ca se gandeste ca anul urmator sa se inscrie si ea, dar pentru rolul de ispita!

- Lucrurile au scapat de sub control la Insula „Iubirii”, in ediția de luni seara, 13 mai. In timp ce fetele au avut parte de primul bonfire, Aurel si ispita Dana au declarat ca s-a format primul cuplu in Thailanda. Dupa multe ore petrecute impreuna, Aurel si Dana s-au decis sa se declare un cuplu…

- Insula Iubirii mai 2019. Dupa ce s-a aratat incantata ca nicio alarma nu a fost despre iubitul ei, pe care il considera "un barbat calculat, care nu va pica in ispita", Geanina a marturisit ca nu are acces la telefonul lui, dar spera ca participarea in cadrul acestei competiții sa fie de bun augur,…

- Armonia primei seri in Thailanda a fost spulberata, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Daca pentru cele patru fete, care au ajuns pe Insula Iubirii in cel de-al cincilea sezon, acceptarea se face cu pași mici și tematori, pentru partenerii lor ramași…

- Armonia primei seri in Thailanda va fi spulberata, in aceasta seara, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o noua ediție Insula Iubirii. Alarma a instaurat haosul și panica in randul fetelor și a adus cel mai...

- Insula Iubirii, episodul 1, sezonul 5, 22 aprilie 2019. Noul sezon Insula Iubirii a inceput cu declarații de dragoste, saruturi pasionale și promisiuni intre concurenți, dar și cu ironii și jigniri la adresa cuplului Aurel și Diana. Cei doi concurenți, care au mai participat la emisiune, alaturi de…

- Apariție neașteptata la "Insula Iubirii". Diana, fosta iubita a lui Ben si Aurel, fostul iubit al Alexandrei, se intorc in Thailanda, pentru sezonul 5 al show-ului. Au aparut primele imagini cu toti concurentii, inainte de a plecat in Thailanda. Printre aceștia se regasesc și Diana impreuna cu Aurel,…